Деми Мур призналась, за что измывалась и ненавидела себя в юности

Бывшая жена Брюса Уиллиса отметила, что жалеет о таком своем обращении с молодой Деми.

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Деми Мур новости - Деми Мур рассказала какие комплексы у нее были в юности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/demimoore

Американская актриса и модель Деми Мур не раз признавалась одной из самых привлекательных женщин Голливуда. Это звание она достойно поддерживает и сегодня.

Впрочем, недавно артистка призналась, что гонка за славой и способы удержаться на звездном Олимпе в молодости почти сломили ее. В интервью для Guardian, она рассказала, что годами ненавидела себя и истязала.

Своим главным "врагом" юная Деми считала лишний вес. "Я сделала это значимым для себя. Действительно, глядя на это насилие, с годами я поняла насколько мы можем быть жестоки по отношению к себе. Самоосуждение, погоня за совершенством, попытки избавиться от "недостатков", а также чувство отверженности и отчаяния... Вы просто ухудшаете ситуацию до такой степени, что становитесь недееспособными. Мы замечаем эти мелочи, на которые никто другой не обращает внимания, но мы слишком сосредоточены на всем этом. Если мы все начнем думать, что наша ценность определяется только тем, как мы выглядим, то в конечном итоге будем раздавлены", - убеждена Мур.

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Сейчас 61-летняя звезда с уверенностью заявляет, что наконец отстала от себя и своей внешности. Она прекратила погоню за идеалам, и все силы направляет исключительно на свободную от предрассудков жизнь по собственному вкусу.

Кто такая Деми Мур? Деми Мур - американская актриса, модель. Наиболее успешные фильмы с участием Мур - "Привидение", "Стриптиз", "Солдат Джейн", "Если бы стены могли говорить". Бывшая жена актеров Брюса Уиллиса (1987-2000) и Эштона Кутчера (2005-2013).

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