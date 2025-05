"Дело закрыто": Кондратюк сообщил об окончании конфликта с Козловским

13 лет Игорь Кондратюк и Виталий Козловский не могли найти общий язык на фоне крупного долга певца.

https://stars.glavred.info/delo-zakryto-kondratyuk-soobshchil-ob-okonchanii-konflikta-s-kozlovskim-10662377.html Ссылка скопирована

Виталий Козловский выплатил долг Игорю Кондратюку - детали / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music, Facebook Ігорко Кондратюк

Кратко:

Виталий Козловский задолжал Игорю Кондратюку за нарушение авторских прав

Спустя 13 лет долг официально погашен, сообщил шоумен

В 2012 году музыкальный продюсер Игорь Кондратюк и певец Виталий Козловский прекратили свое сотрудничество. После этого артист на своих концертах спел несколько композиций, авторские права на которые принадлежали шоумену.

Так начался многолетний конфликт между Кондратюком у Козловским: первый требовал у своего бывшего подопечного крупную сумму, назначенную судом, второй выплачивал по мере возможностей, а вместе они нелестно отзывались друг о друге в прессе и социальных сетях.

видео дня

Сегодня в своем блоге в Facebook Игорь Кондратюк сообщил, что вражда (по крайней мере ее финансовая часть) официально завершена. "Судовые долги оплачены Виталием Козловским. Каталог песен перешел к нему в полном объеме. Дело закрыто".

Виталий Козловский выплатил долг Игорю Кондратюку - детали / Facebook Ігорко Кондратюк

Виталий Козловский в Instagram подтвердил слова музыкального продюсера - у него больше нет долгов перед Кондратюка, и теперь он официально может исполнять треки, которые когда-то сделали его знаменитым. "Я свободен от Кондратюка! С сегодняшнего дня все судебные дела закрыты. Все мои старые хиты принадлежат мне. Спасибо всем, кто верил и ждал. I'll be back с Шекспиром (и не только с ним) уже очень скоро! The Show must go on", - написал артист.

Виталий Козловский сообщил о закрытии долга / instagram.com/vkozlovsky_music

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что бывшая жена Positiff, дизайнер Анна Андрийчук, с которой он развелся четыре года назад, позвонила ему среди ночи, а затем прокомментировала их отношения.

Также стало известно, что певец Муаяд, участник Нацотобора на Евровидение-2025, был задержан полицией в Киеве из-за нарушения правопорядка, и был оштрафован.

Читайте также:

Конфликт между Козловским и Кондратюком Украинский певец Виталий Козловский и музыкальный продюсер Игорь Кондратюк стали сотрудничать в начале двухтысячных, после победы артиста на проекте "Шанс". В 2012 году они объявили про разрыв деловых отношений, после чего Козловского ждало судебное разбирательство: на концертах Виталий, уже как самостоятельный артист, продолжил исполнять песни, написанные во времена сотрудничества с Кондратюком, и авторские права на которые принадлежат продюсеру. За нарушение Виталий обязан выплатить бывшему покровителю большую сумму. С тех пор в прессе певец и продюсер стали отзываться друг о друге не очень лестно. Скандал между Кондратюком и Козловским вспыхнул с новой силой после того, как осенью 2023 года стало известно, что Игорь Кондратюк изымает военную зарплату Виталия Козловского в счет погашения долга практически полностью. Тогда певец-воин предложил продюсеру мирный договор, в котором они могли бы обсудить более комфортные условия выплат на время прохождения артистом воинской службы. Шоумен ответил бывшему подопечному в грубой форме отказом, и назвал его "неучем и рецидивистом по нарушению авторских прав".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред