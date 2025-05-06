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"Дело закрыто": Кондратюк сообщил об окончании конфликта с Козловским

Анна Подгорная
6 мая 2025, 22:46
76
13 лет Игорь Кондратюк и Виталий Козловский не могли найти общий язык на фоне крупного долга певца.
Виталий Козловский, Игорь Кондратюк
Виталий Козловский выплатил долг Игорю Кондратюку - детали / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music, Facebook Ігорко Кондратюк

Кратко:

  • Виталий Козловский задолжал Игорю Кондратюку за нарушение авторских прав
  • Спустя 13 лет долг официально погашен, сообщил шоумен

В 2012 году музыкальный продюсер Игорь Кондратюк и певец Виталий Козловский прекратили свое сотрудничество. После этого артист на своих концертах спел несколько композиций, авторские права на которые принадлежали шоумену.

Так начался многолетний конфликт между Кондратюком у Козловским: первый требовал у своего бывшего подопечного крупную сумму, назначенную судом, второй выплачивал по мере возможностей, а вместе они нелестно отзывались друг о друге в прессе и социальных сетях.

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Сегодня в своем блоге в Facebook Игорь Кондратюк сообщил, что вражда (по крайней мере ее финансовая часть) официально завершена. "Судовые долги оплачены Виталием Козловским. Каталог песен перешел к нему в полном объеме. Дело закрыто".

Заявление Игоря Кондратюка
Виталий Козловский выплатил долг Игорю Кондратюку - детали / Facebook Ігорко Кондратюк

Виталий Козловский в Instagram подтвердил слова музыкального продюсера - у него больше нет долгов перед Кондратюка, и теперь он официально может исполнять треки, которые когда-то сделали его знаменитым. "Я свободен от Кондратюка! С сегодняшнего дня все судебные дела закрыты. Все мои старые хиты принадлежат мне. Спасибо всем, кто верил и ждал. I'll be back с Шекспиром (и не только с ним) уже очень скоро! The Show must go on", - написал артист.

Виталий Козловский сообщил о закрытии долга
Виталий Козловский сообщил о закрытии долга / instagram.com/vkozlovsky_music

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Конфликт между Козловским и Кондратюком

Украинский певец Виталий Козловский и музыкальный продюсер Игорь Кондратюк стали сотрудничать в начале двухтысячных, после победы артиста на проекте "Шанс". В 2012 году они объявили про разрыв деловых отношений, после чего Козловского ждало судебное разбирательство: на концертах Виталий, уже как самостоятельный артист, продолжил исполнять песни, написанные во времена сотрудничества с Кондратюком, и авторские права на которые принадлежат продюсеру. За нарушение Виталий обязан выплатить бывшему покровителю большую сумму. С тех пор в прессе певец и продюсер стали отзываться друг о друге не очень лестно.

Скандал между Кондратюком и Козловским вспыхнул с новой силой после того, как осенью 2023 года стало известно, что Игорь Кондратюк изымает военную зарплату Виталия Козловского в счет погашения долга практически полностью. Тогда певец-воин предложил продюсеру мирный договор, в котором они могли бы обсудить более комфортные условия выплат на время прохождения артистом воинской службы. Шоумен ответил бывшему подопечному в грубой форме отказом, и назвал его "неучем и рецидивистом по нарушению авторских прав".

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