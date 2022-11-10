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"Делают так, как им говорят": украинская актриса рассказала, почему Паперная и Безрук остаются в РФ

10 ноября 2022, 15:23

Валерия Ходос намекнула на бесхребетность актрис, неспособных думать собственной головой.

Валерия Ходос, Галя Безрук, Тоня Паперная
Валерия Ходос раскритиковала Галю Безрук и Тоню Паперную за молчаливую поддержку войны в Украине / instagram.com/v.khodos, instagram.com/galina_bezruk, instagram.com/tony__pepper

Известная украинская актриса (Ветреная женщина, Не зарекайся, Екатерина) Валерия Ходос в откровенном интервью для Rostyslove Production раскрыла настоящую причину, почему украинские актрисы Галина Безрук и Антонина Паперная не покинули РФ с началом полномасштабной войны в Украине.

Паперную оправдывает ее мама, Народная артистка Ольга Сумская, дескать Тоня молчит и скрывается исключительно из страха за детей, поэтому остается в Москве и продолжает светскую жизнь со своим мужем, российским актером Владимиром Яглычем.

Галина Безрук, которая также замужем за россиянином, прямым текстом заявила, что покинуть страну-террориста для нее - не о выборе между РФ и Украиной, а о выборе между семьей и страной. И она выбирает первое.

Некоторые оправдывают актрис, дескать страх и желание сохранить семью - достаточно веские причины, чтобы продолжать молчаливо поддерживать войну в Украине. Валерия Ходос считает, что на милосердие ее коллеги-предательницы не имеют права: у них была возможность сопротивляться, но они покорно сложили руки под давлением собственных мужей, из страха потерять их, вместо того чтобы бороться. А это уже - осознанный выбор.

"Я не хочу их оправдывать, потому что у них был шанс уехать. И он даже сейчас есть – они могут уехать в другую страну и не поддерживать войну против своей страны. Я могу так предположить, что это женщины, у которых нет влияния, своей позиции в семье. Возможно, они боятся потерять мужа, сказав: "Нет! Я не хочу жить в этой стране, которая напала". Возможно, они боятся, не чувствуют силу правоты, потому что быть женщиной с ребенком… Пожалуй, это те женщины, которые поступают так, как говорят мужья", - заявляет Ходос.

По ее мнению, и Безрук и Паперную стоит лишить украинского гражданства - они не дорожат им, они предпочли прогнуться под другую страну: "Запретить въезд в Украину и отобрать гражданство. Свой выбор они сделали. У нас своя позиция, они показали свою позицию. Это их выбор".

Ранее легендарный украинский режиссер клипов и продюсер Алан Бадоев жестко отреагировал на клип российских артистов-путинистов, который те выпустили к пресловутому "Дню народного единства" в стране-агрессоре, России.

Катя Осадчая в свою очередь поделилась размышлениями о том, как война меняет украинцев - как точно подметила ведущая, "мы первая нация, переживающая ужас войны в прямом эфире".

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