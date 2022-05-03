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"Деградация системы": Собчак раскритиковала Лаврова за его высказываня о евреях

3 мая 2022, 23:32

Собчак раскритиковала Лаврова.

Ксения Собчак
Ксения Собчак негодует по поводу высказываний Лаврова о Гитлере/ соцсети

Российская журналистка Ксения Собчак, которая недавно поддержала заявление российского артиста Филиппа Киркорова о пропагандистке Симоньян, высказалась относительно главы российского МИДа Сергее Лаврове.

Соответствующим постом якобы оппозиционная журналистка поделилась на своей странице в запрещенном теперь в россии Instagram.

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По ее словам, Лавров - это яркий пример деградации системы. Она добавляет, что министр иностранных дел когда-то был блистательным дипломатом, образованнейшим человеком, эрудитом. Но со временем все это оказалось системе не очень нужными качествами. Ненужное - отмирает. А вот умение "уесть" словцом - новый стандарт дипломатических отношений.

"Слушая речь про путаные аналогии Зеленского с Гитлером, где среди доказанного "фейка" про еврейские корни Гитлера проскользнул тезис о том, что "главные антисемиты это евреи", я прямо не могла поверить своим ушам. И это говорится, понимая, что Израиль из последних сил не поддается давлению и сохраняет нейтралитет. Нет слов", - негодует Собчак.

Она добавляет, что предположение о том, что Гитлер – еврей, а значит они сами виноваты в геноциде, встречается в определённых кругах. "И очень грустно, что наш министр иностранных дел Сергей Лавров, который, безусловно, человек очень образованный, пользуется тезисами современных ультраправых", - говорит Собчак.

Напомним, ранее глава российского МИДа Сергей Лавров сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Гитлером. Он заявил, что Адольф Гитлер якобы имел еврейскую кровь, а "самые ярые антисемиты, как правило, евреи". В Украине и Израиле возмутились таким заявлениям российского министра иностранных дел.

viber
Лавров Собчак Адольф Гитлер
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