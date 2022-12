"Даже доллар имеет значение": Стинг призвал фанатов деньгами помочь Украине пережить сложную зиму

Стинг / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com

Легендарный английский музыкант, певец и композитор Стинг после массированных ракетных ударов русских оккупантов по энергетической инфраструктуре Украину призвал всю свою многомиллионную аудиторию помочь нашей стране пережить зиму 2022/2023 года. Соответствующее видеобращение он выложил на своей странице в социальной сети Instagram.

"Зима пришла в Англию, но также она началась в Украине, где российские войска продолжают атаковать энергетические объекты. Это делает жизнь украинских семей невыносимой и тяжелой. Судьба миллионов людей там сейчас висит на волоске и зависит от вашей помощи. Сохранение тепла зимой станет важнейшим сражением этой войны", − сказал он.

Певец обратился к поклонникам и попросил жертвовать деньги для Украины и украинцев. Стинг отметил, что все собранные средства пойдут на покупку пищи быстрого приготовления и спальных мешков для украинцев.

"Даже 1 доллар имеет значение. Сделайте в этом году подарок для украинцев в виде пожертвования", – сказал музыкант.

Звезды мирового шоу-бизнеса поддерживают Украины

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Позднее сообщалось о том, что легенда французского кино Ален Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи украинского Кобзаря Тараса Шевченко.

