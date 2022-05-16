"Давайте отбросим политику": Федишин поставила точку в скандале с голосованием на Евровидении

Певица подчеркнула, что жюри не имеет права оценивать участников на основе политических или национальных критериев.
После финала Евровидения-2022 произошел скандал - национальное жюри из Польши поддержало Украину и отдало выступлению 12 баллов, а вот от членов жюри Украины польский исполнитель не получил ни одного балла.
Певице и члену жюри от Украины на Евровидении 2022 Ирине Федишин пришлось уже во второй раз оправдываться за такие оценки.
На своей страничке в Instagram она отметила, что Польша для нас – это та страна, которая оказывает для Украины невероятно большую поддержку.
"У меня много родственников в Польше, которые звали к себе, чтобы приютить в это тяжелое время. Потому у меня своя личная семейная история. Спасибо вам, что в это время, когда наша страна проходит самые трудные испытания вы рядом с нами. И то, что произведете для нас невозможно оценить", - написала Федишин.
Певица подчеркнула, что жюри не имеет права оценивать участников на основе политических или национальных критериев.
"Я понимаю, что всем это не аргумент. Но это все-таки документ, который дали мне в руки. Согласно этому документу, давайте отбросим политику и просто будем откровенными. Я прикрепляю фото, где ясно видно, что профессиональное жюри всего мира оценило выступление Польши общим количеством в 46 баллов. Это для тех, кто пишет о некомпетентном украинском жюри. Вопрос риторический – жюри всей Европы тоже не компетентен?", - пишет певица.
Также она отметила, что к ней поступила информация о сбое в системы оценивания учасников в конкурсе.
"До меня дошла информация, что система оценивания дала сбой и не правильно выставила баллы для Польши от украинского жюри. Поэтому ждем официальных результатов", - подытожила Федишин.
Скандал на "Евровидении-2022"
В Сети развернулся настоящий скандал после финала "Евровидения-2022", во время которого профессиональное жюри от Украины не поставило ни одного балла Польше.
Глава национального жюри на "Евровидении-2022" Вадим Лисица прокомментировал отсутствие баллов от украинских судей для представителя Польши.
Во время пресс-конференции для журналистов он отметил, что члены жюри подписали соглашение, в котором прописано то, что они не могут учитывать в своем голосовании политический фактор.
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