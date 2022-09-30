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Даша Трегубова показала, как в грузинском кафе троллят россиян

30 сентября 2022, 22:17

Актриса поделилась постом, в котором видно, на чьей стороне находятся грузины.

Даша Трегубова
Даша Трегубова / Instagram

Украинская актриса и телеведущая Дарья Трегубова поделилась фото, на котором видно как "сильно рады" россиянам, бегущим от "могилизации" в Грузии.

В частности, актриса постаралась дать понять, что грузины не рады беглым россиянам.

Так, в одном из кафе Тбилиси придумали оригинальный способ, как потроллить жителей страны-террористы. На своей странице в Instagram-stories, актриса показала, какая неожиданность ждет россиян в грузинском кафе.

Даша Трегубова показала, как в грузинском кафе троллят россиян

По примеру одной украинской продуктовой сети, которая уже много лет радует своими напутствиями в чеках, грузинское кафе оставило приятное глазу украинца пожелание. "Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі, стали вам поперек горла москалі ... погані".

Между тем, россияне не оценили такой пост. Они начали жаловаться, поэтому Instagram удалил сторис Трегубовой.

Даша Трегубова показала, как в грузинском кафе троллят россиян

"Убогим оккупантам только и остается, что жаловаться на наши сторис", — добавила знаменитость.

Напомним, ранее украинская актриса Дарья Трегубова получила престижную международную награду на 79-м Венецианском кинофестивале. По ее словам, во время церемонии, она волновалась и "говорила о важном".

"Для меня большая честь быть сегодня здесь. Потому что мы в Украине любим кино. Это наша страсть. И мы верим, что кино может изменять мир. Я горжусь быть сегодня с вами, как часть украинского кинематографа, в то время как моя Украина меняет мир", - добавила она.

По словам Трегубовой, украинские женщины сильны и несокрушимы. "Они рожают детей и спасают животных. Плетут камуфляжные сетки и собирают деньги на амуницию по всему миру. Они борются и гибнут… И это очень тяжело. Но они победят! Мы все знаем, что Украина победит. И мы вместе отметим эту победу!" - добавила она.

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