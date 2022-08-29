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Даша Квиткова пригрозила журналистам за фото ее располневшей фигуры

29 августа 2022, 01:12

Супруге телеведущего Никиты Добрынина удалось похудеть на целых тридцать килограмм.

Даша Квиткова
Даша Квиткова / instagram.com/kvittkova/

Украинская блогерша и победительница развлекательного шоу "Холостяк" Даша Квиткова все никак не нахвастается результатами своего похудения.

В частности, на своей странице в Instagram звезда поделилась результатами своего похудения, активно публикуя фото "до" и "после". Оказалось, что блогерше удалось похудеть на целых 30 килограмм и вернуться в форму после рождения своего первенца Льва.

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В одном из последних сториз, Квиткова опубликовала располневшую себя и пригрозила журналистам, что если это фото заберут на новости, их ждет волна хейта.

Но мы Дашу не испугались, поэтому вот вам фото Даши "до".

Даша Квиткова пригрозила журналистам за фото ее располневшей фигуры

"Предупреждаю всех, кто хочет запостить хоть какую-то новости обо мне: вы рискуете получить хейт", - угрожала Квиткова на своей странице в Instagram.

Она также поблагодарила хейтеров за то, что те следят втихаря за ее жизнью.

Напомним, ранее подписчики жестко раскритиковали снимки Квитковой в купальнике. Многие комментаторы сочли наряд Квитковой слишком откровенным: некоторые полагают, что маме не к лицу публично обнажаться до такой степени, другие считают неуместными подобные фото во время войны, третьи же из злорадства предлагают блогерке в следующий раз сняться вовсе без трусов.

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