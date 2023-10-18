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"Дальше - сама": Кристина Соловий "рассталась" со Святославом Вакарчуком

Анна Подгорная
18 октября 2023, 13:59 обновлено 18 октября, 14:03
Певица сообщила, что прекращает работу с солистом Океана Эльзы.
Кристина Соловий, Святослав Вакарчук
Кристина Соловий завершила сотрудничество со Святославом Вакарчуком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/soloviyka

Украинская певица Кристина Соловий начала свою большую карьеру в украинском шоу-бизнесе в 2013 году на проекте "Голос країни". Тогда ее наставником стал лидер украинской рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук.

Позже он стал продюсером артистки. Вчера Кристина объявила о завершении сотрудничества с Вакарчуком.

На своей странице в Instagram она поделилась снимками с артистом, и рассказала, что теперь будет заниматься своим проектом самостоятельно. Она также поблагодарила Вакарчука за труд, который был в нее вложен, и понимание и принятие во время ее становления, как артистки.

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"Спасибо за исполненную мечту - записать альбом лемковских песен. Спасибо за ценные советы и бесценный опыт. Спасибо за веру и поддержку на моем головокружительном старте. Спасибо за принятие и понимание моего юношеского максимализма в 2013 году. Спасибо за убеждение остаться на своем имени Кристина Соловий. Спасибо за возможность быть рядом, видеть и чувствовать, восхищаться и мечтать выше неба! Благодарю вас, Святослав Вакарчук", - пишет певица.

Также она отметила, что расставание с Вакарчуком, как с продюсером, было мирным, и теперь Кристина надеется, что их общение выйдет на новый уровень: "Это было невероятное сотрудничество. И, едва ли не впервые в украинском шоубизе, оно завершилось согласно договоренностям и без скандалов. Дальше - сама! P.S. Может, наконец перейдем на ты?"

Ранее 22-летняя "разлучница" София Тарасова прокомментировала роман с Константином Меладзе, из-за которого якобы распался брак музыкального продюсера с украинской певицей Верой Брежневой.

Также Инна Мирошниченко показала первые минуты встречи с приемным сыном - 2-летним Марселем. Жена Тимура Мирошниченко призналась, что сделала снимок тайком от администрации детдома.

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