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"Дальше он сам": Павел Зибров рассказал о своем таинственном сыне

Элина Чигис
10 марта 2025, 09:06
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Сергей живет далеко от отца.
Павел Зибров
Павел Зибров рассказал о сыне / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Павел Зибров

Вы узнаете:

  • Павел Зибров не часто общается со старшим сыном
  • Певец поделился, как живет Сергей

Украинский известный певец Павел Зибров рассказал о своем сыне Сергее от первого брака и о внуках, которые живут в Канаде.

Как поделился Зибров в комментарии для Люкс ФМ, он редко общается с сыном, чаще всего они поздравляют друг друга с праздниками, а внуки показывают ему свои рисунки.

"К сожалению, они живут далеко за океаном. На день рождения, на какие-то праздники мы звоним друг другу, включаем видео и говорим. Они рассказывают, показывают рисунки свои, поделки, которые они там делают. Это где-то раз в год", — отметил артист.

Павел Зибров
Павел Зибров / инфографика: Главред

Также певец признался, что раньше чаще общался с сыном, также он помогал ему, сейчас же у Сергея есть собственный бизнес, благодаря которому он обеспечивает свою семью.

"Так случилось, что мы же развелись 40 лет назад с женой первой. Поэтому, когда сын был маленьким, когда он был студентом, то я поддерживал и все делал для того, чтобы дать ему образование, машину купил, поставил на ноги. Главное — это дать удочку, а дальше рыбку лови сам. Вот удочку я дал, а дальше он сам создает, своим бизнесом занимается", – подметил Павел Николаевич.

Смотрите видео интервью Павла Зиброва:

Павел Зибров - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Павел Зибров рассказал забавную историю про то, как обновлял данным в ТЦК. Как рассказал артист, его вызвали в территориальный центр комплектования для уточнения данных в тот день, когда он с оркестром снимал клип на обновленную песню.

А также Алла Кудлай рассказала, почему она так привязана в Павлу Зиброву. Популярная артистка призналась, что питает к коллеге нежные чувства. Они много лет знакомы, часто выступали дуэтом и между ними определенно есть особенная связь.

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Кто такой Павел Зибров?

Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.

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