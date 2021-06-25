Далматинцы, мусоровоз и откровенные наряды - Алина Гросу выпустила клип Малиновые губы

Алина Гросу - Малиновые губы / кадр из клипа

Команда Алины Гросу оперативно отреагировала на всемирные тренды, и после того, как фильм Круэлла получил безумный успех во всех кинотеатрах, быстро подготовили сюжет клипа на песню Малиновые губы в стиле этого хита.

Сначала Алина Гросу побаловала поклонников кадрами со съемок, где продемоснстрировла, сколько костюмов сменила за один съемочный день.

"Этот момент настал! Друзья, представляю Вам свой новый клип на свою одну из любимых песен "Малиновые губы"! Прочитала все Ваши тысячи комметариев. Спасибо Вам за поддержку! Этот клип для меня особенный, вдохновила меня злодейка Круэлла! )) Как только я посмотрела эту картину, то незамедлительно решила окунуться в эту атмосферу ещё раз, но уже в своей интерпретации. Меня настолько вдохновили история, образы и игра актеров фильма, что я начала представлять в своей голове, какой Круэллой смогу быть я. Приятного просмотра, нескучной пятницы! Все вижу, все читаю! С премьерой нас!", - обрадованно объявила Гросу.

Теперь вышел клип, и Гросу призналась, что ее подтолкнуло к такому шагу.

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Реализовать задуманное певицы и придумать сценарий для клипа помогла известный украинский режиссер Елена Винярская.

"Алину Гросу знают все и очень давно. Ее творческий путь настолько уникален и богат событиями, что мы с командой постарались обыграть это все в ее новых образах! В клипе показаны разные громкие истории из ее жизни. А шлейф платья, который тянется по земле, — это и есть ее история, ее взлеты и падения, опыт", - рассказала Елена.

Алина Гросу - Малиновые губы / пресс-служба

В клипе была задействованы далматинцы, кабриолет, черепа и много других элементов, которые максимально передавали стилистику нашумевшего фильма.

Специально для съемок были разработаны уникальные платья, созданные из сотен газетных вырезок, и парики.

Чтобы вписаться в сюжет фильма, Гросу появилась из "мусоровоза", а потом ее увозили, а за ней тянулся шлейф из сшитых нарядов. Кроме того, девушка в одной сцене даже появилась в наряде наполовину черно-белом пятнистом - также отсылка к фильму. А под облегагающее мини-платье певица и вовсе не надевала лифчик.

Но особое внимание уделили сценам с далматинцами.

Алина Гросу - Малиновые губы / пресс-служба

"Это не первый мой опыт работы с животными на площадке. Было непросто стоять на высоких каблуках, петь и удерживать непослушных собак на поводках. Мы попытались сделать сказку, где моя героиня словно очаровывает своей энергией и чарами всех тех, кто попадется на ее пути", - объяснила девушка.

Алина Гросу Малиновые губы - слова и текст

Шум от пленки кассет да пошли они все

Допиваю розе, ночь горит в огне

Сердце спрятало тех надоело висеть

Двести вдоль по шоссе и она совсем

Останусь где дип дип тихо

Тихо по сердцу бьет

Ты знаешь сегодня может

Мне с тобой повезет

Но что-то болит глубоко внутри

И так тянут к тебе

Малиновые губы выше и до небес

Уносит поцелуй, твой в клубе играет дэнс

Я танцую в красном платье вся такая на вайбе

Но ведь могу и без но ведь могу и без

Но ведь могу и без но ведь могу и без

Малиновые губы выше и до небес

Уносит поцелуй, твой в клубе играет дэнс

Я танцую в красном платье вся такая на вайбе

Но ведь могу и без но ведь могу и без

Но ведь могу и без но ведь могу и без

Отключу номера, нет меня до утра

Пока светит луна я тобой пьяна

Чувства палим до тла

Ведь любовь не игра

Если это судьба значит навсегда

Останусь где дип дип тихо

Тихо по сердцу бьет

Ты знаешь сегодня может

Мне с тобой повезет

Но что-то болит глубоко внутри

И так тянут к тебе

Малиновые губы выше и до небес

Уносит поцелуй, твой в клубе играет дэнс

Я танцую в красном платье вся такая на вайбе

Но ведь могу и без но ведь могу и без

Но ведь могу и без но ведь могу и без

Малиновые губы выше и до небес

Уносит поцелуй, твой в клубе играет дэнс

Я танцую в красном платье вся такая на вайбе

Но ведь могу и без но ведь могу и без

Но ведь могу и без но ведь могу и без