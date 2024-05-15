"Чуть Богу душу не отдала": молодуха престарелого Петросяна попала в происшествие

Молодая жена Евгения Петросяна ударилась головой в такси и чуть не попала в аварию.

https://stars.glavred.info/chut-bogu-dushu-ne-otdala-moloduha-prestarelogo-petrosyana-popala-v-proisshestvie-10565450.html Ссылка скопирована

Татьяна Брухунова рассказала, как едва не попала в ДТП / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova/

Жена путиниста Евгения Петросяна, который в восторге от кровавого вторжения РФ в Украину, Татьяна Брухунова пожаловалась на происшествие в такси.

На своей странице в соцсетях Брухунова отметила, что она ехала к врачу на такси, как вдруг водитель едва не сбил проходивших мимо людей. Как рассказала Татьяна, таксист слишком поздно среагировал.

видео дня

"Сейчас чуть Богу душу не отдала, вот честное слово. Таксист практически наехал на пешеходов. Он затормозил в полуметре от них", — пожаловалась Брухунова.

Также Татьяна очень сильно ударилась головой об сидение.

"Я влетела лбом в впереди стоящее кресло. Это было ужасно! Не то чтобы мне больно, просто я стрессанула", — сказала жена путиниста.

Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой Супруги узаконили отношения в окнце 2019 года, спустя какое-то время у них появился сын Ваган. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяну Брухуновой с юмористом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова - последние новости

Отметим, жена престарелого Петросяна Татьяна Брухунова спросила со своих фанатов за "недостачу" лайков и непристойно обозвала их. Брухунова заявила, что ей было просто интересно, почему подписчики не реагируют на ее посты, ведь сама она ставит лайки абсолютно всем, на кого подписана.

А также звезды страны-террориста РФ высказались в сторону Евгения Петросяна на фоне новостей о рождении у него еще одного ребенка. Многие его осудили из-за безответственности.

Читайте больше о Брухуновой:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред