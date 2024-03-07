"Чудо-женщина" Галь Гадот родила в четвертый раз и раскрыла яркое имя младенца

Актриса показала трогательный кадр из роддома, от которого у поклонников растаяли сердца.

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Галь Гадот стала мамой в четвертый раз / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Израильская актриса Галь Гадот удивила поклонников новостью - она в четвертый раз стала мамой. Многие и не догадывались, что звезда вновь беременна - она не делала по этому поводу официальных заявлений и старалась не "светить" животиком в социальных сетях.

Когда же ребенок появился на свет, Гадот поделилась в своем блоге в Instagram своей радостью. Она призналась, что четвертая беременность была для нее нелегкой, но Галь все же безумно рада, что в ее семье теперь есть еще одна девочка. Актриса показала трогательное фото с младенцем из роддома, и раскрыла имя дочери.

"Моя сладкая девочка, добро пожаловать. Беременность не была легкой, но мы сделали это. Ты принесла в наши жизни так много света, оправдывая свое имя, Ори, что на иврите означает "мой свет". Наши сердца полны благодарности. Добро пожаловать в девичий дом! Хотя папа тоже очень крут", - подписала первый снимок с дочерью Галь Гадот.

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Ори - четвертая дочь Галь Гадот от ее мужа, бизнесмена Ярона Версано, за которого актриса вышла замуж в 2009 году. В их семье также есть Альма (2011), Майя (2017) и Даниэлла (2021).

Галь Гадот стала мамой в четвертый раз / instagram.com/gal_gadot

Кто такая Галь Гадот? Галь Гадот - израильская актриса и модель. Одна из самых высокооплачиваемых актрис в мире по версии Forbes (2020). В 2018 году вошла в список Time "100 самых влиятельных людей мира". Наиболее известна ролями Жизель Яшар в кинофраншизе "Форсаж" и Чудо-женщины / Дианы Принс в серии супергеройских фильмов по мотивам комиксов DC.

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