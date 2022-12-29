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Что ж ты, фраер, сдал назад: жена осужденного наркодилера помирилась с ним и носит ему передачки с яйцами

29 декабря 2022, 18:16
История любви или преступления обрастает все новыми подробностями, за которыми весело наблюдать.
Инна Воронова и Черненко
Инна Воронова и Чернецкого / Instagram

Санта-Барбара в семье осужденного киевского наркодилера Юрия Чернецкого не заканчивается.

Сначала стало известно о том, что наркодилера задержали по подозрению в распространении наркотиков. Тогда же его жена Инна Воронова, называющая его "богом" и "царем" клянчила 300 000 гривен залога, что бы преступники выпустили под залог.

Позже, Чернецкого таки осудили по делу о наркотиках и приняли решение о лишении его свободы сроком на пять лет. В этот же день благоверная приняла решение не ждать Юрия и "слилась", естественно, сделав об этом публикацию в Instagram.

Что ж ты, фраер, сдал назад: жена осужденного наркодилера помирилась с ним и носит ему передачки с яйцами

Теперь же ситуация снова изменилась, и Воронова уже несется с передачками к Чернецкому в тюрьму. Воронова показала, что пришлет "любимому" жвачки Love is, шоколадные яйца и снеки. На вопрос поклонников, кому предназначен подарок, певица ответила, что "сошлась с любимым".

"Поругались. Помирились. Как все люди. Больше комментировать не буду", – говорится в сообщении.

Что ж ты, фраер, сдал назад: жена осужденного наркодилера помирилась с ним и носит ему передачки с яйцами

Напомним, ранее на своей странице в Instagram Воронова сообщила, что, возможно, от страха и растерянности ее Юра немного запутался и поэтому просит делать ее такие вещи, которые могут подставить ее. "Он очень хороший человек, который просто немного сбился с пути. Он меня делал очень счастливой", - говорит Воронова, которая решила бросить наркодилера.

Она также уточняет, что он делал ее очень счастливой, и тот внутренний свет, который сейчас есть у нее - тоже заслуга Юры наркодилера. "Он не абьюзер, как везде тут орут", - уточняет ушлая женщина.

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