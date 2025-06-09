"Что с ним происходит": известная украинская певица заговорила о позиции Потапа

Марта Адамчук ранее тесно сотрудничала с Потапом.

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Потап - позиция / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Вы узнаете:

Общается ли Марта Адамчук с Потапом

Что она о нем сказала

Украинская известная певица Марта Адамчук рассказала, что думает о рэпере Потапе, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине.

Как заявила артистка на проекте "Тур зірками", она перестала общаться с рэпером еще до начала полномасштабного вторжения. Марта отказалась комментировать позицию Потапа, но хотела бы, чтобы он находился в Украине.

"Я с ним не общалась еще до полномасштабного вторжения. Мы давно виделись. Я не знаю, что с ним происходит. Каждый человек по-своему проживает. Я не знаю, что о нем сказать. Не хочу за спиной его обсуждать. Конечно, возможно, я бы хотела, чтобы он был в Украине. У него есть сила такая внутренняя, которая может помочь и ребятам-военным, всем, но почему-то он так решил. Он за границей, многие из наших за границей, многих критикуют, а многих не критикуют. Я не хочу влезать туда, где я не знаю, что с ним происходит", - объяснила Адамчук.

Потап создал новый проект за границей / фото: instagram.com, Потап

Напомним, Потап часто попадает в скандалы за границей. Сначала он выпустил песню "Волонтер", которая вызвала волну критики, но рэпер все же извинился за свой поступок. Потом он отдыхал в Дубае с россиянами, а также дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю.

Смотрите видео интервью Марты Адамчук:

Потап / инфографика: Главред

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Потап - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы.

А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.

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Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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