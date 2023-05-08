"Что бы не случилось, я с тобой": Потап и Настя помирились

Одна из самых красивых пар украинского шоу бизнеса - Потап и Настя Каменских, наконец-то воссоединилась.

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Каменских, Потап / коллаж фото УНИАН

Украинская певица Анастасия Каменских впервые после долгой паузы поделилась совместным фото со своим мужем, продюсером и рэпером Потапом.

Так, на своей странице в Instagram, артистка выложила совместное фото с Потапом, где пара обнимается и выглядит счастливо. "Что бы ни случилось в этой Вселенной или в какой-нибудь другой! - я с тобой. Люблю", - написала Каменских.

Потап также пришел в комментарии к артистке и написал: "Обожаю".

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Потап и Настя Каменских помирились / Instagram

Отметим, что на фоне слухов о разводе и изменах Потапа, потепление в отношениях звездной пары началось буквально недавно. Так, Каменских, которая держалась холодно, и сдержанно поздравляла Потапа даже с выходом новой песни, неожиданно трогательно отреагировала на его поздравление с днем рождения певицы.

Она также расплакалась прямо на сцене, когда Потап появился на большом экране во время концерта Каменских и поздравил ее с праздником.

Все эти события указывают на то, что звездная пара приняла важные решения оставаться вместе и продолжать строить семью.

Напомним, ранее Потап выложил фото своего взрослого сына от первого брака с продюсером Ириной Горовой. На своей странице в Instagram, он поделился свежим изображением, где видно, как сильно подрос Андрей Потапенко и превратился во взрослого парня. "Май, сын, каштаны", - подписал фото артист.

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