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Что будет после смерти Королевы: план траурных событий

9 сентября 2022, 15:42

Британия тщательно готовится к 10-дневной церемонии прощания со своей Королевой.

Умерла Королева Елизавета II
Умерла Королева Елизавета II / instagram.com/theroyalfamily, pixabay.com

Королева Британии Елизавета умерла 08 сентября в возрасте 96 лет. Новым монархом стал король Карл III.

Издание The Daily Mail показало утвержденный план действий на случай такой ситуации. Вот ежедневный отчет о том, что, как ожидается, произойдет дальше, в преддверии похорон королевы, ожидаемых 19 сентября:

День смерти

Вчерашний день традиционно был днем ​​"Д" или "Д+0". Этот день предназначена для решения вопросов, связанных с последствиям смерти королевы под кодовым названием "Лондонский мост".

Видео дня

Но поскольку объявление было сделано поздно вечером — вчера около 18:30 — это означало, что планы были сдвинуты на день, чтобы можно было принять сложные меры, а это означает, что D+0 будет применен сегодня.

Ожидается, что в ближайшие дни произойдет следующее, но Букингемский дворец еще не подтвердил планы:

Д+0 — пятница, 9 сентября.

- Король и Королева возвращаются в Лондон - Чарльз и Камилла прошлой ночью ночевали в Балморале, но сегодня возвращаются в Лондон.

- 12:00: Ожидается, что церковные колокола прозвенят по всей стране в память о королеве. Колокола будут звонить в Вестминстерском аббатстве, соборе Святого Павла и Виндзорском замке, но время этого пока не подтверждено.

-12:00: Дань уважения королеве воздадут депутаты Палаты общин во главе с премьер-министром Лиз Трасс и спикером палаты Линдси Хойл.

- 13:00: В лондонском Гайд-парке и на других станциях прозвучат артиллерийские салюты - по одному выстрелу на каждый год жизни королевы.

- Аудиенция у премьер-министра - несмотря на его горе, долг требует нового суверена Чарльза, который сегодня днем ​​получит свою первую аудиенцию в качестве монарха с премьер-министром Лиз Трасс.

- Подтверждение планов похорон. Чарльз, скорее всего, встретится с графом Маршалом, герцогом Норфолком, который отвечает за восшествие на престол и похороны королевы, чтобы утвердить тщательно спланированный график на ближайшие дни.

Операция "Лондонский мост" уже давно планировалась в консультации с правительством. Они будут включать в себя операцию "Единорог" — планы на случай смерти королевы в Шотландии.

Во время пандемии коронавируса правительство и королевский двор подготовили "Лондон минус" версию планов "Лондонского моста" на случай, если это потребуется — что сейчас маловероятно — со всеми элементами, но с привлечением меньшего количества людей.

- Придворный траур. Период королевского траура для членов королевской семьи и королевских домочадцев будет соблюдаться в течение семи дней после похорон королевы, дата которых должна быть подтверждена Букингемским дворцом.

- Национальный траур. Правительство подтвердит продолжительность национального траура, который, вероятно, составит около 12 дней, начиная с сегодняшнего дня и заканчивая днем ​​после похорон королевы. Они также объявят, что день похорон станет государственным праздником в форме Дня национального траура.

- 18:00: Телевизионное обращение короля Карла III. Король выступит с телеобращением к нации, которое он должен предварительно записать. Он воздаст должное королеве и присягнет на службу в качестве нового правителя.

- 18:00: Служба в соборе Святого Павла. Премьер-министр и старшие министры примут участие в общественной службе памяти в соборе Святого Павла в центре Лондона.

- Флаги - Союзные флаги на королевских зданиях приспущены. Royal Standard никогда не разместится приспущенной мачтой. Он представляет Суверена и Соединенное Королевство и является символом продолжения монархии.

Если новый король находится в резиденции в королевском дворце или замке, Королевский штандарт будет развеваться там на полную мачту, как это принято по традиции. Союзный флаг там при этом не развевается.

- Спортивные мероприятия. Сегодня, вероятно, будет принято решение о том, будут ли спортивные организации, такие как Премьер-лига, отменять матчи в эти выходные. Официальное руководство правительства рекомендует спортивным организациям рассмотреть возможность отмены мероприятий в день похорон, но в другие дни никаких обязательств нет.

Д+1 - суббота, 10 сентября

Совет собирается, традиционно в 10 утра, в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, чтобы официально провозгласить Чарльза новым правителем.

Во-первых, Тайный совет собирается без короля, чтобы провозгласить нового монарха и уладить дела, связанные с провозглашением.

Затем Чарльз проводит свой первый Тайный совет в сопровождении Камиллы, новой королевы, и Уильяма, которые также являются тайными советниками, и приносит личное заявление и присягу.

Первое публичное провозглашение нового суверена читается под открытым небом с балкона монастырского двора в Сент-Джеймсском дворце герольдмейстером Подвязки.

Прокламации раздаются по городу и по всей стране.

Флаги Союза снова поднимаются до полной мачты в 13:00 и остаются там в течение 24 часов, чтобы совпасть с провозглашениями, прежде чем вернуться к полумачте.

Чарльз также проведет аудиенцию с премьер-министром и кабинетом министров.

Д+2 - Воскресенье, 11 сентября

Ожидается, что гроб королевы доставят во дворец Холирудхаус в Эдинбурге.

Прокламации будут зачитаны в автономных парламентах Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии в Эдинбурге, Кардиффе и Белфасе.

Что будет после смерти Королевы: план траурных событий

Д+3 - понедельник, 12 сентября

Ожидается шествие по Королевской миле к собору Святого Джайлса. Служба и Бдение князей членами царской семьи.

Публика может получить возможность пройти мимо гроба королевы в мини-гостинице, лежащей в штате Сент-Джайлс.

Ожидается, что Палата общин и Палата лордов соберутся в Вестминстере для выражения соболезнования, на котором может присутствовать король.

Покинув Англию и посетив Шотландию, Чарльз на каком-то этапе отправится в другие страны Великобритании — Уэльс и Северную Ирландию — известную как операция "Весенний прилив".

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Королева Британии и принц Филипп/Фото ua.depositphotos.com

Д+4 - вторник, 13 сентября

Ожидается, что гроб будет доставлен в Лондон. Ожидается, что он будет стоять в Букингемском дворце.

Проходит репетиция шествия гроба из Букингемского дворца в Вестминстерский дворец.

Д+5 - среда, 14 сентября

Ожидается, что церемония прощания с королевой начнется в Вестминстер-холле — операция "Шатер" — после торжественного шествия по Лондону. Она продлится четыре полных дня.

Архиепископ Кентерберийский проведет короткую службу после прибытия гроба.

Сотни тысяч людей пройдут мимо гроба и отдадут дань уважения, как это было в 2002 году, когда королева-мать была погребена.

Ожидается, что старшие члены королевской семьи также отдадут дань уважения, стоя на страже на каком-то этапе вокруг гроба — традиция, известная как Бдение принцев.

Д+6 - четверг, 15 сентября

Вероятно, состоится репетиция государственного похоронного шествия.

Д+7 - пятница, 16 сентября - воскресенье, 18 сентября

На похороны начинают прибывать главы государств.

Д+10 - понедельник, 19 сентября

Ожидается, что государственные похороны королевы пройдут в Вестминстерском аббатстве в центре Лондона.

Первоначальные планы заключались в том, чтобы гроб королевы доставили в аббатство на лафете, который тянули военно-морские матросы, используя веревки, а не лошади.

Ожидается, что старшие члены семьи последуют за ними — так же, как они сделали это на похоронах Дианы, принцессы Уэльской и герцога Эдинбургского.

Военные выстроятся вдоль улиц и также присоединятся к шествию.

Главы государств, премьер-министры и президенты, европейские члены королевской семьи и ключевые фигуры общественной жизни будут приглашены собраться в аббатстве, которое может вместить 2000 прихожан.

Служба будет транслироваться по телевидению, ожидается двухминутное молчание по всей стране.

В день похорон гроб с телом королевы будет доставлен в часовню Святого Георгия в Виндзорском замке для транслируемой по телевидению службы.

Позже вечером состоится частная служба погребения с высокопоставленными членами королевской семьи.

Местом последнего упокоения королевы станет мемориальная часовня короля Георга VI, пристройка к главной часовне, где похоронены ее мать и отец, а также прах ее сестры, принцессы Маргарет.

Гроб Филиппа перенесут из Королевского хранилища в мемориальную часовню, чтобы присоединиться к королеве.

Умерла Елизавета II

8 сентября, во второй половине дня стало известно, что врачи обеспокоены состоянием Елизаветы II и взяли ее под медицинское наблюдение в замке Балморал.

"После оценки сегодня утром врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в Балморале", - сообщил представитель Букингемского дворца.

С королевой были все ее четверо детей, а также Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.

По данным The Guardian, значительные изменения в состоянии здоровья Елизаветы II произошли в октябре 2022 года, когда она отменила поездку в Северную Ирландию и попала в больницу. С тех пор она несколько раз посещала больницу, но лечилась амбулаторно.

Ближе к 17:00 по Киеву появилась информация о смерти королевы, но она оказалась фейком. Букингемский дворец подтвердил кончину Елизаветы II только спустя несколько часов.

До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и Королевств Содружества. Елизавета стала старейшим монархом не только в истории британской империи, но и самым долгоправящим главой государства в мире.

Теперь Британский трон по закону переходит принцу Чарльзу. Принцу Чарльзу 74 года.

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