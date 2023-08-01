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Через неделю после смерти отца: умер 25-летний американский актер Ангус Клауд

Алена Кюпели
1 августа 2023, 08:03 обновлено 1 августа, 08:12
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В службу спасения обратилась мать актера, которая нашла тело Ангуса Клауда.
В США скончался молодой актер Ангус Клауд
В США скончался молодой актер Ангус Клауд / Коллаж Главред, фото Instagram/angusclaud, фото из сети

Мать американского актера, звезды сериала "Эйфория" Ангуса Клауда, обратилась в службу 911 с сообщением о "возможной передозировке" 25-летнего актера.

По информации Page Six, она обнаружила своего сына без признаков жизни утром в понедельник.

Полицейское управление Окленда констатировало смерть актера на месте происшествия. Ему было 25.

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Трагическая кончина Клауда произошла всего через несколько недель после смерти его отца, с которым он был очень близок.

Источник сообщил Page Six, что Клауд якобы боролся с суицидальными мыслями после того, как вернулся после похорон своего отца в Ирландии.

Согласно источнику, он жил в доме своей семьи в Окленде, штат Калифорния, пытаясь справиться со своей болью.

На фото - молодой и популярный Ангус Клауд:

Семья актера поделилась трагической новостью в понедельник, призвав фанатов помнить Клауда за "его юмор, смех и любовь ко всем".

"С тяжелейшим сердцем нам пришлось сегодня попрощаться с невероятным человеком", — написали они в заявлении. "Как артист, друг, брат и сын, Ангус был особенным для всех нас во многих отношениях".

"На прошлой неделе он похоронил своего отца и усиленно боролся с этой утратой", — говорится в заявлении. "Единственное утешение, которое у нас есть, это знать, что Ангус воссоединился со своим отцом, который был его лучшим другом".

Актер прославился ролью Феско в популярном сериале "Эйфория" на HBO.

Напомним, ранее стало известно о том, что умерла ирландская певица Шинейд О'Коннор. Она имела несколько психических расстройств, которые значительно снижали качество жизни артистки.

Ранее СМИ сообщали о том, что умер всемирно известный писатель Милан Кундера - автор книги "Невыносимая легкость бытия" скончался в возрасте 94 лет.

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