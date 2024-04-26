УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Черепа и золотые унитазы: в сеть попали фото ремонта Киркорова за 2 млн евро

Алена Кюпели
26 апреля 2024, 15:56
Ремонт Киркорова отчасти похож на него самого - много цвета, много пафоса, сплошной шик.
Киркоров затеял ремонт в честь дня рождения
Киркоров затеял ремонт в честь дня рождения / Коллаж Главред, фото Instagram/fkirkorov

Российский скандальный певец и путинист Филипп Киркоров, который буквально недавно выкарабкался из скандала "голой вечеринки" Ивлеевой, готовится отпраздновать свои 57 лет.

Как сообщает издание Delfi.lv, к данному событию артист подошел фундаментально, а именно - затеял грандиозный ремонт в своей московской квартире.

Издание добавляет, что элитная недвижимость в Филипповском переулке у Киркорова появилась благодаря бывшему президенту Киргизии Аскару Акаеву, который продал свое жилье. Площадь апартаментов составляет 537 квадратных метров. В квартире также имеется второй этаж и общий лифт с соседкой Аллой Пугачевой.

Ремонтом Киркоров поручил заниматься российскому дизайнеру Диане Балашовой. "Оформление было сделано с ориентацией на эксцентричный вкус Киркорова — все в имперском стиле: золотые потолки, ковры, лепнина. Для спальни были созданы два золотых черепа от дизайнера Филиппа Плейна", - уточняет СМИ.

Пентхаус долгое время пустовал, но теперь Киркоров явно собирается там жить. В частности, он говорит, что старую квартиру он готовится передать своим детям, а в этой, очевидно, планирует поселится сам.

"Из Китая я привез не менее "умные" унитазы (по слухам, артист выбрал сантехнику в золотом цвете) с подогревом. Плюс ко всему мне хотелось бы построить в новой квартире зимний сад, где я буду вечерами любоваться закатами. Ну а главная причина ремонта — хочу отдать свою старую квартиру детям. Алла-Виктория и Мартин растут, через несколько лет захотят жить самостоятельно. Поэтому я уже готовлю им дом, делаю так, чтобы они жили рядом со мной. Я в пентхаусе, а они рядышком", — рассказал Киркоров.

По словам Балашовой, в квартире было множество дорогих элементов интерьера: мраморный камин, прикроватные светильники, люстры. При этом лепнина была сильно устаревшей, а санузлами и вовсе нельзя было пользоваться.

Кто такой Филипп Киркоров?

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

К решению проблемы Балашова подошла творчески: перекрасила старые колонны в ежевичный цвет, расставила повсюду дорогую мебель, обшила шторы стразами Swarovski, декорировала диваны бархатом.

Новости шоу-бизнеса - в Украине и мире

Напомним, ранее стало известно о том, что Примадонн отчаянно боится "потерять товарный вид" и стать неконкурентоспособным по сравнению с более молодыми звездами.

Отметим, в стране-оккупанте России хотят лишить звания народного артиста путиниста Филиппа Киркорова из-за участия в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Филипп Киркоров новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

РФ ускорила наступление на Донетчине и хочет прорвать оборону ВСУ - разведка Британии

РФ ускорила наступление на Донетчине и хочет прорвать оборону ВСУ - разведка Британии

16:15 Украина
Целая таблица Менделеева: из чего состоит опасная пыль из Сахары

Целая таблица Менделеева: из чего состоит опасная пыль из Сахары

16:04 Синоптик
В Пентагоне сказали, когда Украина получит первые F-16: "Прибудут с обученными пилотами"

В Пентагоне сказали, когда Украина получит первые F-16: "Прибудут с обученными пилотами"

16:02 Украина
Все главные новости

Популярное

Будут заморозки и снег: в Украину возвращается зимняя погода 19279

Будут заморозки и снег: в Украину возвращается зимняя погода

Когда лучше есть борщ – утром или вечером: неожиданный ответ сразит просто наповал 12574

Когда лучше есть борщ – утром или вечером: неожиданный ответ сразит просто наповал

РФ осуществила массированную атаку на украинскую железную дорогу: есть погибшие 9371

РФ осуществила массированную атаку на украинскую железную дорогу: есть погибшие

Бойкот по всей РФ: у мужа предательницы Наташи Королевой серьезные проблемы 3799

Бойкот по всей РФ: у мужа предательницы Наташи Королевой серьезные проблемы

Последние новости

16:26

"Больно это говорить": Екатерина Кухар изувечила ногу прямо на сцене

16:18

США готовы к решительным действиям: Блинкен пригрозил Китаю из-за помощи РФ

16:15

РФ ускорила наступление на Донетчине и хочет прорвать оборону ВСУ - разведка Британии

16:04

Целая таблица Менделеева: из чего состоит опасная пыль из СахарыВидео

16:02

В Пентагоне сказали, когда Украина получит первые F-16: "Прибудут с обученными пилотами"

Украина способна начать наступление на Крым после отражения атаки РФ весной - ГетьманУкраина способна начать наступление на Крым после отражения атаки РФ весной - Гетьман
15:58

Чем лучше всего разбавлять виски: каким сочетанием стоит баловать рот

15:56

Черепа и золотые унитазы: в сеть попали фото ремонта Киркорова за 2 млн евроВидео

15:54

Автозаправочные сети-аутсайдеры платят в разы меньше налогов, чем лидеры - Куюн

15:22

Ударит -3 градуса и будут порывы ветра 20 м/с: в Украину идет опасная погода

Реклама
14:59

Момент попал на видео: 31-летняя певица умерла прямо во время концертаВидео

14:56

Министра Сольского освободили из-под стражи под залог в почти 76 миллионов

14:55

Победа в "Пасхальном поединке" гарантирована: как выбрать самое крепкое яйцоВидео

14:39

Под носом у Кремля: ГУР спалило прямо в Москве вертолет Ка-32

14:26

"Будет справедливо": Кулеба выдал заявление о мобилизации украинцев за рубежом

14:16

Селин Дион рассказала, почему была в пальто на церемонии Грэмми

14:07

Тарифы на электричество с 1 мая: в Минэнерго рассказали, будет ли свет дорожать

13:40

Как выглядеть моложе на 10 лет: секрет доступен для каждой - суть в прическеВидео

13:27

Военнобязанных поделят на 4 категории по здоровью: в Минобороны пояснили изменения

13:05

Мария Машкова окончательно отреклась от своего отца-путиниста - детали

12:54

Мощные взрывы: Россия сбросила бомбы на Харьковщину и Сумщину, пострадали дети

Реклама
12:45

Сильно похудевший Узелков показал, как выглядит после операции

12:24

Есть ряд правил: как себя вести, когда мимо проезжает траурный кортеж "На щите"Видео

12:15

Максим Галкин врезал кремлевским властям - детали

12:15

"Полгода было потеряно": Гетьман объяснил, как ВСУ отобьют территории с новым оружием

12:09

Когда налоговая может списывать деньги со счетов граждан: украинцев предупредили

11:58

Убийство полицейского на Винничине: подозреваемым помогали бежать двое военных

11:31

Майор ВСУ пояснил, почему ракеты для ПВО SAMP-T гораздо лучше ракет Patriot

11:28

Дела плохи: Букингемский дворец обновил план похорон короля Чарльза

11:08

Малоизвестная, но важная функция: для чего нужно кольцо под крышкой в маслеВидео

11:07

"Какой колхоз в выражениях": хореограф-путинист назвал спортсменов "бомжами" и получил на орехи

11:03

Китайский гороскоп на завтра 27 апреля: Змеям - опасность от друзей, Петухам - новый этап жизни

10:58

"В пользу ВСУ": Селезнев спрогнозировал серьезные изменения на фронте

10:49

Будет через пару дней: поставки военной помощи в Украину уже начались - Пентагон

10:27

Церковный праздник 27 апреля: что запрещено делать в Лазареву субботу

10:21

По новому стилю: когда на самом деле нужно идти в церковь на Пасху 2024Видео

10:21

Испания поставит в Украину партию ракет для Patriot, но отказалась передать сам ЗРК

10:03

Бойкот по всей РФ: у мужа предательницы Наташи Королевой серьезные проблемы

09:51

Кому в Украине повысят пенсии автоматически: кто получит

09:28

Гороскоп на завтра 27 апреля: Овны - помогите коллеге, Львам - невероятные впечатления

09:17

Суд отправил под стражу аграрного министра Сольского из-за схем с землей

Реклама
08:52

Как быстро отмыть окна перед Пасхой: мегапростой способ с газетами

08:31

Нужен один телефонный звонок: Сикорский сказал, как прекратить войну в Украине

08:10

Переговоры о прекращении боевых действий могут быть результативнымимнение

08:01

Украина отводит с поля боя танки Abrams: в AP раскрыли угрозы на фронте

07:34

Захват Часова Яра откроет оккупантам дорогу к "оборонному поясу" ВСУ - ISW

07:10

Найти компас пиратов за 23 секунды сможет только настоящий исследователь: сложная загадка

06:45

Греция отказалась отдать Украине свои системы ПВО Patriot

06:10

Важная информация о технологических новинках в украинской армиимнение

05:37

Гороскоп на май 2024 для Весов: астролог назвала самые денежные дниВидео

04:05

"Влупят" три шторма подряд: Украину атакуют мощные магнитные бури

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздник
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять