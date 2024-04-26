Черепа и золотые унитазы: в сеть попали фото ремонта Киркорова за 2 млн евро

Ремонт Киркорова отчасти похож на него самого - много цвета, много пафоса, сплошной шик.

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Киркоров затеял ремонт в честь дня рождения / Коллаж Главред, фото Instagram/fkirkorov

Российский скандальный певец и путинист Филипп Киркоров, который буквально недавно выкарабкался из скандала "голой вечеринки" Ивлеевой, готовится отпраздновать свои 57 лет.

Как сообщает издание Delfi.lv, к данному событию артист подошел фундаментально, а именно - затеял грандиозный ремонт в своей московской квартире.

Издание добавляет, что элитная недвижимость в Филипповском переулке у Киркорова появилась благодаря бывшему президенту Киргизии Аскару Акаеву, который продал свое жилье. Площадь апартаментов составляет 537 квадратных метров. В квартире также имеется второй этаж и общий лифт с соседкой Аллой Пугачевой.

Ремонтом Киркоров поручил заниматься российскому дизайнеру Диане Балашовой. "Оформление было сделано с ориентацией на эксцентричный вкус Киркорова — все в имперском стиле: золотые потолки, ковры, лепнина. Для спальни были созданы два золотых черепа от дизайнера Филиппа Плейна", - уточняет СМИ.

Пентхаус долгое время пустовал, но теперь Киркоров явно собирается там жить. В частности, он говорит, что старую квартиру он готовится передать своим детям, а в этой, очевидно, планирует поселится сам.

"Из Китая я привез не менее "умные" унитазы (по слухам, артист выбрал сантехнику в золотом цвете) с подогревом. Плюс ко всему мне хотелось бы построить в новой квартире зимний сад, где я буду вечерами любоваться закатами. Ну а главная причина ремонта — хочу отдать свою старую квартиру детям. Алла-Виктория и Мартин растут, через несколько лет захотят жить самостоятельно. Поэтому я уже готовлю им дом, делаю так, чтобы они жили рядом со мной. Я в пентхаусе, а они рядышком", — рассказал Киркоров.

По словам Балашовой, в квартире было множество дорогих элементов интерьера: мраморный камин, прикроватные светильники, люстры. При этом лепнина была сильно устаревшей, а санузлами и вовсе нельзя было пользоваться.

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

К решению проблемы Балашова подошла творчески: перекрасила старые колонны в ежевичный цвет, расставила повсюду дорогую мебель, обшила шторы стразами Swarovski, декорировала диваны бархатом.

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Напомним, ранее стало известно о том, что Примадонн отчаянно боится "потерять товарный вид" и стать неконкурентоспособным по сравнению с более молодыми звездами.

Отметим, в стране-оккупанте России хотят лишить звания народного артиста путиниста Филиппа Киркорова из-за участия в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой.

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