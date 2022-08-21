'Чепуха и шоу': жена 'Холостяка-7' отказалась переходить на украинский язык

Дмитрий Черкасов / Instagram

Жена Дмитрия Черкасова, который стал победителем седьмого сезона романтического проекта "Холостяк" попала в скандал.

Александра Черкасова заявила, что не будет полностью переходить на украинский язык, ведь по ее словам, она не хочет участвовать в "чепухе" и "шоу", имея ввиду языковый скандал в Украине.

"В Instagram я уже давно перешла на украинский только из-за закона о "языке медиа". В семье я общалась и общаюсь на русском. Я думаю на русском и не собираюсь ничего менять", – заявила Черкасова, которая живет в Ирландии. По ее словам, она свободно говорит на украинском языке, но "принципиально" не использует его.

"Я сейчас нахожусь в Ирландии, у них тоже была тяжелая война с Англией. Много жертв и переселенцев. Но они до сих пор говорят на английском и не знают ирландский совсем. Никто из этого не делает такое шоу, как у нас", - написала Черкасова, отстаивая русский язык по время жестокого нападения России на Украину.

Напомним, ранее участник 2 сезона романтического реалити-шоу Холостячка, главной героиней которого была украинская певица Злата Огневич, подводный фотограф и фридайвер Андрей Хветкевич совершил каминг-аут.

На своей странице в Instagram он сообщил, что наконец отбросил стереотипы, признался в любви и сделал предложение своему избраннику, который, к слову, ответил "да".

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