Бывший муж Ани Лорак во время своей свадьбы в Киеве удивил подарком для российских оккупантов

Бывший муж певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, женился.
Мурат гражданин Турции, но с началом полномасштабной войны не уехал из Украины, а развернул здесь бизнес и активно помогает нашей стране.
3 июня Налчаджиоглу женился на визажистке из Киева Лилии. Свадьбу влюбленные отыграли в Конча-Заспе.
На своем семейном празднике турецкий бизнесмен выразил свою любовь к Украине и поднял за нее тост.
"Любим Украину и будем любить. По-русски общаемся, но с украинской душой" – сказал бывший Лорак.
Налчаджиоглу передал "подарок" российским оккупантам. В сторис своей страницы в Instagram бизнесмен разместил фото, на котором изображены боеприпасы, на которых Мурат написал: "Мурат Налчаджиоглу, за Украину".
Бизнесмен принял участие в инициативе Укроборонпрома, в рамках которой музыканты, военные и общественные деятели оставляют на новеньких боеприпасах послания своим врагам.
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