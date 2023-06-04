Бывший муж Ани Лорак во время своей свадьбы в Киеве удивил подарком для российских оккупантов

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу передал "подарок" российским оккупантам.

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Свадьба экс-мужа Лорак / Коллаж Главред, фото instagram/muratnalca

Бывший муж певицы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, женился.

Мурат гражданин Турции, но с началом полномасштабной войны не уехал из Украины, а развернул здесь бизнес и активно помогает нашей стране.

3 июня Налчаджиоглу женился на визажистке из Киева Лилии. Свадьбу влюбленные отыграли в Конча-Заспе.

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На своем семейном празднике турецкий бизнесмен выразил свою любовь к Украине и поднял за нее тост.

"Любим Украину и будем любить. По-русски общаемся, но с украинской душой" – сказал бывший Лорак.

Бывший муж Лорак женился / фото instagram/muratnalca

Налчаджиоглу передал "подарок" российским оккупантам. В сторис своей страницы в Instagram бизнесмен разместил фото, на котором изображены боеприпасы, на которых Мурат написал: "Мурат Налчаджиоглу, за Украину".

Бизнесмен принял участие в инициативе Укроборонпрома, в рамках которой музыканты, военные и общественные деятели оставляют на новеньких боеприпасах послания своим врагам.

Муж Лорак передал привет россиянам / фото instagram/muratnalca

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