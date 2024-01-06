Бывший Лорак показал страстные поцелуи с новой девушкой

В сториз у "модели и певицы" видно, как бывший Лорак проводит с ней время, а также целуется на пляже.

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Мурат Налчаджиоглу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который недавно засветился с новой грудастой пассией в Дубае, показал романтические прогулки с ней по пляжу и поцелуи.

Соответствующим видео девушка Анастасия "foxy" поделилась на своей странице в Instagram.

В сториз у "модели и певицы" видно, как бывший Лорак проводит с ней время, а также целуется на пляже.

видео дня

Мурат Началджиоглу и его новая пассия / Скриншот muratnalca

Мурат Началджиоглу и его новая пассия / Скриншот muratnalca / Скриншот muratnalca

Мурат Началджиоглу и его новая пассия / Скриншот muratnalca

Напомним, ранее Мурат Началджиоглу встретил Новый год в компании своей единственной дочери - 12-летней Софии, которая появилась на свет в его браке с певицей Ани Лорак. Мама отпустила Соню вместе с бывшим мужем в ОАЭ на праздники.

Ранее украинский шоумен Владимир Остапчук подтвердил, что женился в третий раз. Также он намекнул, что скоро вместе со своей молодой женой, журналисткой Екатериной Полтавской, отпразднует первую годовщину.

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