Бывший "авиатор" Игорь Воевуцкий получил экстремальную военную специальность

Украинский музыкант, сооснователь и бывший участник группы Авиатор Игорь Воевуцкий ушел служить по контракту в апреле 2022 года. На днях он сообщил, что получил новую военную специальность.
Так в своем блоге в Facebook воин опубликовал сэлфи в форме и рассказал, что прошел курс ТССС (Tactical Combat Casualty Care, т.е. предоставление помощи раненым в боевых условиях - прим. редактора). После этого он успешно сдал экзамен на бойца-спасателя.
При этом Воевуцкий отметил, что это испытание было одним из самых сложных в его жизни. Впрочем он совершенно очевидно доволен результатом.
"Прошел курс ТССС и сегодня сдал экзамен на бойца-спасателя!!! Это был один из самых сложных экзаменов в моей жизни!!! Особенно физически!!! Практику принимают у максимально физически истощенного бойца и под постоянным психологическим давлением!!! В общем за этот день сделал около 700 отжиманий, не считая приседаний с оружием и постоянных планок", - раскрыл подробности Игорь Воевуцкий.
Группа Авиатор - что известно?
Украинская группа Авиатор была основана участниками проекта "Шанс" Игорем Воевуцким и Дмитрием Тодорюком в 2005 году. Позже к ним присоединился ударник Андрей Сторож. За время своего существования коллектив выпустил 7 альбомов и 25 видеоклипов. Игорь Воевуцкий покинул группу летом 2018 года.
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Ранее стало известно, что музыкант Виктор Бронюк, лидер группы ТиК, уволился из ВСУ. Артист, который был на службе больше года, объяснил свое решение вернуться к гражданской жизни.
Также раненого актера-воина Андрея Валенского ограбили мошенники. Об этом рассказал сам воин - аферисты обманом выудили у него крупную сумму денег, которую Валенский планировал потратить на лечение.
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