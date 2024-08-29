Бывшие любовники-путинисты Кудрявцева и Лазарев публично сцепились - причина скандала

Лера Кудрявцева присадила Сергея Лазарева прямо на сцене.

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Лера Кудрявцева поскандалила с Сергеем Лазаревым/ коллаж: Главред, фото: t.me/lerakudryavtseva, t.me/lazarev_official

Российская ведущая Лера Кудрявцева, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, вступила в словесную перепалку с таким же путинистом Сергеем Лазаревым.

Как сообщают росСМИ, Кудрявцева публично оскорбила певца во время российского фестиваля "Новоя волна".

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Лазарев неудачно пошутил о возрасте Леры, сказав, что она ведет конкурс уже 20 лет. В ответ Кудрявцева попросила не напоминать о ее годах.

"Лерка поседела. Даже седина у нее блестящая. На самом деле, я говорю серьезно, Лера сногсшибательна, и знаете, она уже 20 лет ведет "Новую волну", - сказал любитель диктатора Путина.

На что Кудрявцева грубо ответила соведущему.

"Какая же ты грязь, Сережа Лазарев! Напомни еще раз всем мой возраст!" — заорала ведущая.

Кто такая Лера Кудрявцева? Валерия Кудрявцева — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ. Находится под санкциями США и Евросоюза из-за поддержки кровавого нападения РФ на Украину.

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Отметим, недавно Леру Кудрявцеву высмеяли в эфире российского шоу. По данным пропагандистских СМИ, на юмористическом шоу "Звезды", куда Кудрявцева пришла с командой комиков, в стороне не оставили бурную личную жизнь телеведущей.

А также Сергей Лазарев недавно отдыхал вместе с детьми в Турции, на том же курорте оказалась и его бывшая возлюбленная Лера Кудрявцева со своей дочерью. На своей странице в соцсетях Лазарев опубликовал провокационное видео с бывшей и сделал признание.

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