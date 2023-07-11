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Бывшая жена Виталия Кличко щегольнула в платье-"петрушке" на неделе моды

Анна Подгорная
11 июля 2023, 22:22 обновлено 11 июля, 22:23
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Наталья Егорова на модном приеме с гордостью представила украинского дизайнера.
Наталья Егорова
Наталья Егорова на Неделю моды в Берлине пришла в платье от Лары Коротенко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalia_yegorova

Певица и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова живет в Германии и ведет там активную светскую жизнь. На днях она посетила Берлинскую Неделю моды "Весна/лето-2024".

На показ модельера Томаса Сабо Егорова пришла в ярком платье от украинского дизайнера Лары Коротенко. Легкий и весьма откровенный шифоновый наряд украшен ярким, сочным принтом в виде петрушки.

Как признается сама дизайнер на своей странице в Facebook, на такое богатство текстур и форм одежды ее вдохновил украинский борщ: "Сшить в унисон платье – это задача слаженного процесса, как и приготовить в ресторане вкусный борщ! Нежный шифон и его воздушность передает весь аромат свежей, натуральной петрушки, гармонично вписавшейся в этот образ. Платье с текстурой "Петрушка" – говорит само за себя". Стоимость модели под названием "Parsley" колеблется от 627 до 785 евро.

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Что же касается Натальи Егоровой, то в "сочном" платье с глубокими разрезами и вырезами она себя чувствовала очень комфортно и уверенно. 49-летняя экс-модель не без удовольствия светила изящными голыми ножками и привлекала всеобщее внимание.

Также она была рада появиться на светском мероприятии в одежде от украинского бренда, и поблагодарила Лару Коротенко за наряд. Об этом Егорова сообщила на своей странице в Instagram.

Смотрите, как Наталья Егорова выглядит в стильном платье-"петрушке" от украинского дизайнера:

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