Бывшая жена Виталия Кличко показала единственную дочь мэра Киева

Наталья Егорова отпраздновала важную дату в компании дорогих сердцу людей.

Наталья Егорова показала дочь от Виталия Кличко - 21-летнюю Елизавету-Викторию / instagram.com/letsdance

Спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова сегодня празднует 49-ый День рождения. С особенным праздником ее поздравила дочь - Елизавета-Виктория, средний ребенок от ее союза с Кличко-старшим.

Девушка пришла к маме на тренировку - Егорова принимает участие в немецкой версии шоу Танцы со звездами. В качестве подарка Елизавета поднесла маме ярко украшенный торт собственного приготовления. Стоит отметить, что у дочери Егоровой есть кондитерский талант.

Фотографией с девушкой Наталья поделилась на своей странице в Instagram. Елизавета на полголовы выше мамы, но унаследовала от нее ее красоту.

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"Спасибо тебе, моя прекрасная дочь, за все твои пожелания и этот удивительный торт, который ты испекла для меня! Люблю тебя безоговорочно❤️", - подписала редкий снимок Егорова.

В комментариях она получила множество поздравлений с Днем рождения. Также ее поклонники отметили поразительное сходство между мамой и дочерью, и внешнюю привлекательность 21-летней Елизаветы-Виктории.

Наталья Егорова показала дочь от Виталия Кличко - 21-летнюю Елизавету-Викторию / instagram.com/natalia_yegorova

Ранее 41-летняя светская львица Пэрис Хилтон впервые показала лицо новорожденного сына - она назвала первенца необычным именем и не может нарадоваться появлению мальчика.

Также стало известно, что британский актер и голливудская звезда Джуд Лоу стал отцом в седьмой раз - его нынешняя супруга родила ему второго совместного ребенка. Всего у Лоу семеро детей от четырех разных женщин.

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