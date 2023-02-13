Нежный гигант: бывшая жена Виталия Кличко показала младшего сына мэра Киева

Наталья Егорова поделилась трогательными кадрами с парнем-подростком, который по росту перегнал папу.

Наталья Егорова показала, как сейчас выглядит ее младший сын Максим / instagram.com/natalia_yegorova

Спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова принимает участие в немецкой версии популярного танцевального шоу Танцы со звездами. Прежде чем отправиться на съемки, она встретилась со своим младшим сыном Максимом-Александром. Снимкам этого трогательного события Егорова поделилась на своей странице в Instagram.

Сейчас парню всего 17 лет, но растет он настоящим гигантом. Мер Киева рассказывал, что сейчас рост юношы составляет около двух метров пятнадцати сантиметров.

На фотографиях видно, что Максим выше мамы минимум на две головы. Вместе они позировали у зеркала - сын нежно обнимал маму, которая радостно улыбалась в камеру.

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"Мои дети - моя самая большая поддержка. И они мои самые верные фанаты. Теплые объятия на удачу", - подписала кадры с сыном Егорова.

В браке с мэром Киева и бывшим спортсменом Виталием Кличко у Натальи родилось трое детей - Егор-Дэниел (2000 г. р.), Елизавета-Виктория (2002 г. р.) и Максим-Александр (2005 г. р.).

Наталья Егорова с сыном Максимом / instagram.com/natalia_yegorova

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