Нежный гигант: бывшая жена Виталия Кличко показала младшего сына мэра Киева

Спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова принимает участие в немецкой версии популярного танцевального шоу Танцы со звездами. Прежде чем отправиться на съемки, она встретилась со своим младшим сыном Максимом-Александром. Снимкам этого трогательного события Егорова поделилась на своей странице в Instagram.
Сейчас парню всего 17 лет, но растет он настоящим гигантом. Мер Киева рассказывал, что сейчас рост юношы составляет около двух метров пятнадцати сантиметров.
На фотографиях видно, что Максим выше мамы минимум на две головы. Вместе они позировали у зеркала - сын нежно обнимал маму, которая радостно улыбалась в камеру.
"Мои дети - моя самая большая поддержка. И они мои самые верные фанаты. Теплые объятия на удачу", - подписала кадры с сыном Егорова.
В браке с мэром Киева и бывшим спортсменом Виталием Кличко у Натальи родилось трое детей - Егор-Дэниел (2000 г. р.), Елизавета-Виктория (2002 г. р.) и Максим-Александр (2005 г. р.).
Ранее 42-летняя голливудская комедийная актриса Ребел Уилсон впервые крупным планом показала лицо своего первенца - дочери Ройс Лиллан, которую ей родила суррогатная мать.
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