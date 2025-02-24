Бывшая жена Тищенко показала подросшего сына и праздник, который устроила

Алла Барановская устроила шикарный праздник для сына.

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Сын Николая Тищенко отметил 8-летие / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Барановская

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Алла Барановская показала сына Давида

Бизнесвумен поделилась снимками с детского праздника

Украинская бизнесвумен Алла Барановская показала, как прошло 8-летие ее сына Давида от нардепа Николая Тищенко, с которым она в разводе.

На своей странице в Instagram Барановская опубликовала снимки с празднования и добавила, что они с отцом Давида сделают все, чтобы их сын был счастлив.

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"Сын, мы с папой любим тебя безгранично. Я сделаю все, чтобы ты сохранил счастливые воспоминания в такие турбулентные времена…Твои мама и папа всегда рядом! С днем рождения, мой мальчик с удивительно глубокими глазами!" – написала Алла.

Бизнесвумен арендовала игровую комнату для праздника, заказа торт и пиньяту, а также все вокруг было украшено в стиле "покемонов".

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Отметим, как сообщал Главред, беглец Олег Винник заявил, что он настоящий патриот Украины и пообещал передать часть средств из проданных билетов на помощь ВСУ. Такое заявление он сделал во время концерта в Праге, на котором исполнял песни на русском языке.

А также предательница Украины Ани Лорак нашла себе нового фаворита и записала с ним новую песню. Также певица уверяет, что их новая композиция сможет помогать людям.

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Кто такая Алла Барановская? Алла Барановская - украинская модель и журналист. В 2017 году открыла в столице Украины салон красоты CLIPSE. Бывшая супруга народного депутата Николая Тищенко.

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