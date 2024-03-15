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Разведенный Тищенко засветился с бывшей женой

Алена Кюпели
15 марта 2024, 11:45
Чиновник не признается, что останавливался в том же ЖК, где живет его бывшая жена.
Тищенко засекли на прогулке с бывшей женой
Тищенко засекли на прогулке с бывшей женой / Коллаж Главред, фото Украинская правда

Скандального депутата Николая Тищенко увидели на прогулке с его бывшей женой Аллой Барановской.

По информации Таблоида и расследования УП, Тищенко, который был по делам в Ужгороде останавливался в том же ЖК, где проживает Барановская, что на фоне слухов о фиктивном разводе выглядит странно.

Журналист Михаил Ткач спросил Тищенко, который развелся как раз перед открытием деклараций, является ли расторжение брака фиктивным.

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"Это неправда. Это личный вопрос, он не касается моей работы. Не хочу на него отвечать", – заявил по телефону депутат.

Кто такая Алла Барановская

Алла Барановская - украинская модель и журналист. В 2017 году открыла в столице Украины салон красоты CLIPSE. Бывшая супруга народного депутата Николая Тищенко.

На уточняющий вопрос совместного проживания и быта с Барановской в Ужгороде чиновник заявил:

"Если есть нарушение закона, обращайтесь в правоохранительные органы. Любые отношения с моей семьей и моим сыном, это, во-первых, с вашей стороны некорректно (спрашивать – ред.), потому что мой ребенок в Украине вся семья в Украине, и всем понятно где, но я публичная личность, я занимаю очень украинскую позицию и защищаю свою страну как умею. На вашей совести могут быть вопросы, связанные с его безопасностью".

Журналисты также попытались выяснить, кому принадлежит квартира в Ужгороде. Тищенко сказал, что квартира арендованная и он за нее не платит.

Напомним, ранее внефракционный депутат Верховной Рады Николай Тищенко обновил свою декларацию, в которой появилась информация, что он получил заоблачную сумму денег в подарок от жены.

Ранее Алла Барановская поделилась личной информацией о своем здоровье. Как написала она на своей странице в Instagram, теперь ей знаком новый вид боли. "Как будто рожаешь ребенка 24 на 7. Но если раньше для меня был стресс делать МРТ головы, то теперь я могу делать все тело. Девочки, держите спину в тепле, потому как уже месяц я не хожу сама", - написала она.

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Николай Тищенко Алла Барановская новости шоу бизнеса
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