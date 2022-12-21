Бывшая жена Потапа впервые показала лицо загадочного зятя-ливанца

Ирина Горовая отпраздновала очередные 18 в уютном семейном кругу.

Ирина Горовая показала лицо зятя / instagram.com/gorovaya_irina

Музыкальная продюсерка и бывшая жена Потапа Ирина Горовая на днях отметила 45-летие. В честь важной даты за одним столом собралась семья Горовой - ее родители, старшая дочь Наталья и сын от Алексея Потапенко Андрей.

Впервые на семейном мероприятии такого рода появился муж Натальи, которого ранее девушка тщательно скрывала. Они даже свадьбу сыграли тайно - так как зять Горовой ливанского происхождения, они провели первую брачную церемонию по мусульманским обычаям.

На фотографиях, которыми Ирина поделилась на своей странице в Instagram, муж Натальи по имени Амир охотно позирует с новоиспеченными родственниками - похоже, они легко нашли общий язык.

Горовая рассказывала, что молодых впереди ждет также венчание в украинской церкви - молодая мультикультурная семья будет чтить традиции и жены, мужа.

К слову, на своей странице в социальных сетях родным городом Амир называет Киев, а к теще на День рождения пришел в свитшоте с названиями украинских областных центров. Так что молодого человека, вероятно, с Украиной связывает не только жена.

Ирина Горовая с зятем Амиром и дочерью Натальей / instagram.com/gorovaya_irina

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