Бывшая жена Остапчука раскрыла коварный диагноз и похвасталась новым кавалером

Кристина Горняк призналась, что болезнь очень долго маскировалась за ее здоровым и цветущим видом.

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Кристина Горняк борется за сохранность своей левой почки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kristygor

Украинская блогерша и бывшая жена шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк (Остапчук) недавно шокировала подписчиков новостью о том, что ее ожидает удаление одной из почек - орган практически перестал функционировать.

Сейчас на своей странице в Instagram Остапчук назвала свой настоящий диагноз, который ей не могли поставить очень долго - болезнь никак не проявляла себя, анализы и УЗИ были в норме.

"Гидронефроз 4 степени, атрофия лоханок левой почки" - такие страшные слова произошли со мной три недели назад. Вердикт в Украине сразу - удаление почки. После этих слов я просто упала в самый низ эмоционально, как только может упасть человек. Я плакала и думала, что все, я буду умирать, что жизнь кончается… Я же так хочу еще много чего успеть..." - поделилась блогерша.

В Австрии, где она временно проживает сейчас, ее отправили на дополнительные анализы: если почка работает хоть на 30% - есть шанс на спасение органа. Поэтому сейчас Горняк ждет результатов, и настроена очень оптимистично.

К тому же ей оказывает поддержку новый возлюбленный, о котором она также упомянула в своем рассказе про болезнь: "Спасибо Ему, который постоянно в Вене подает руку помощи и посещает вместе со мной всех врачей со словами: "Такие как ты живут долго, ты будешь жить 100 лет"!! Он на украинском не читает, поэтому могу похвалить его здесь!"

Смотрите интервью Кристины Остапчук о том, как она пережила развод, и почему сейчас не работает нотариусом:

Ранее в неизлечимой болезни призналась австралийская певица Sia - артистка страдает расстройством нервной системы аутистического спектра. Основываясь на собственном опыте она даже сняла фильм "Музыка", который был номинирован на Золотой глобус.

Также о проблемах со здоровьем у Виктора Павлика сообщила его жена и концертный директор Екатерина Репяхова. Старая травма артиста дала о себе знать, и теперь ему необходимо сложное лечение.

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