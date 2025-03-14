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Бывшая Трампа стала встречаться с популярным спортсменом

Алена Кюпели
14 марта 2025, 08:43
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Пара не очень любит публичность, поэтому идеально подходит друг другу.
Тайгер Вудс встречается с Ванессой Трамп
Тайгер Вудс встречается с Ванессой Трамп / Коллаж Главред, фото Википедия

Кратко:

  • С кем встречается Ванесса Трамп
  • Что о паре говорят инсайдеры

Популярный гольфист и спортсмен Тайгер Вудс и бывшая жена Дональда Трампа-младшего Ванесса Трамп встречаются.

Источник сообщает Page Six, что отношения "не слишком серьезные", но "движутся в этом направлении".

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"У них много общего. Они оба привыкли к публичному вниманию. Они оба знают, как сохранить свою личную жизнь в тайне. Они оба родители", — добавляет инсайдер.

Нам говорят, что Трамп, 47 лет, и Вудс, 49 лет, сначала были друзьями, но потом это переросло во что-то большее.

Дональд Трамп-младший
Дональд Трамп-младший / Фото Википедия

"Они хорошо подходят друг другу; они уравновешены, им нравится избегать драмы, у них много общих ценностей", — говорит источник, прежде чем отметить, что легенда гольфа "всегда пытался встречаться с девушками, которые ему просто не подходили".

Инсайдер добавил о Трамп: "Она в восторге от него. Она бы встречалась с ним, даже если бы он не был знаменитостью. Слава ее не интересует; это то, что ему нравится в ней больше всего... Посмотрим, к чему это приведет".

Тайгер Вудс встречается с Ванессой Трамп
Тайгер Вудс встречается с Ванессой Трамп / Фото Instagram/tigerwoods

Неясно, как пара познакомилась, но они оба живут во Флориде, а старшая дочь Ванессы, Кай Трамп, заядлый игрок в гольф. Она участвовала в чемпионатах и ​​часто играет со своим дедушкой, президентом Трампом.

Как сообщается, Кай, 17 лет, также ходит в ту же школу, что и дети Вудса, Сэм, 17 лет, и Чарли, 16 лет, поэтому вполне возможно, что Ванесса пересеклась с бывшим отцом-одиночкой в ​​школе Бенджамина в Палм-Бич, штат Флорида.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, что первые четыре года Мелании Трамп в Белом доме были "знамениты" тем, что инсайдеры описывают как уродливое и продолжительное соперничество с ее падчерицей Иванкой.

Ранее также Мишель Обама сообщила о проблемах в браке, несмотря на публичный образ примерной пары.

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