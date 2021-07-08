Бывшая супруга Меладзе прокомментировала секс-скандал

Бывшая супруга певца отреагировала на скандал / instagram.com/meladzevalerian

Бывшая супруга Валерия Меладзе Ирина прокомментировала высказывание Ани Лорак, которые спровоцировали секс-скандал. Признание Лорак, что популярный композитор и продюсер Константин Меладзе якобы предлагал ей интим, обсуждается вот уже несколько месяцев, пишет Сегодня.

"Нового в ее словах мало, что можно услышать. Проблема, которую подняла Ани Лорак, известна и она существует. Ни для кого здесь нет ничего нового. То, что она предметно намекнула об отношениях с продюсером, нет. Мне ничего не было на этот счет известно. Но я понимала, что в шоу-бизнесе это есть", – сказала экс-супруга Валерия Меладзе.

Чуть позже Ани Лорак опровергла свои слова и заявила, что журналисты все перекрутили.

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Певица Ани Лорак вызвала волну, которая всколыхнула украинский и российский шоубизнес. Певица в одном из своих интервью обвинила Константина Меладзе в сексуальных домогательсвах.

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После ряда критических высказываний в свой адрес Лорак забрала слова и извинилась, но украинские и российские звезды продолжили обсуждать тему харрасмента.

Напомним, что первый раз Леся Никитюк заявила, что не хочет принимать участие в разворачиваемом скандале. Блогер Евгений Таллер пытался добиться у нее ответа по поводу того, верит она словам Лорак, или нет.

Оля Полякова утверждает, что продюсер Меладзе предлагал ей интим.