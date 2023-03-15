УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Бывшая невестка Елизаветы II рассказала, как ее и принцессу Диану арестовали на девичнике

15 марта 2023, 23:06
Сара Фергюсон навсегда запомнит эту маленькую шалость, из-за которой британские полисмены задержали ее и леди Ди.
Сара Фергюсон, принцесса Диана
Сара Фергюсон и принцесса Диана были арестованы на девичнике / instagram.com/sarahferguson15

Британская писательница и общественная деятельница, бывшая невестка королевы Елизаветы II (экс-супруга принца Эндрю), Сара Фергюсон была близкой подругой принцессы Дианы. Девушки познакомились еще до того, как стали частью британской королевской семьи, и пронесли свою близкую связь до самой трагической смерти леди Ди.

На днях Ферги побывала в гостях на шоу Келли Кларксон, где рассказала забавную историю о том, как ее и Диану арестовала британская полиция. Это произошло в 1986-ом году, когда Королева Сердец еще была замужем за принцем Чарльзом, а Фергюсон - только готовилась начать свой путь, как герцогиня Йоркская.

Ферги вспомнила, что на ее девичнике они нарядились женщинами-полицейскими, и отправились в ночной клуб. Там их арестовали настоящие полицейские за то, что они изображали из себя хранителей правопорядка.

видео дня

"Это было необычно, потому что мы пришли в ночной клуб. Конечно, мне хотелось пойти в ночной клуб с принцессой Уэльской. Мы сели, и к нам подошел официант и сказал: "Извините, это членский клуб. И мы здесь не обслуживаем полицейских", - со смехом рассказала герцогиня Йоркская.

Также она раскрыла еще одну забавную деталь - пока они с леди Ди сидели в полицейской машине, в ожидании, пока полисмены установят их личности, принцесса Диана нашла в автомобиле пачку чипсов с беконом, и стала с аппетитом их уплетать. Полицейский был очень возмущен этим фактом, и даже прикрикнул на нее, что ей нельзя этого делать.

Ранее стало известно, что любимое украшение принцессы Дианы, кулон в виде креста с бриллиантами Attallah Cross, было продано с аукциона - за космическую сумму его приобрела Ким Кардашьян.

Также принц Гарри, младший сын леди Ди, раскрыл, каким был любимый парфюм Королевы Сердец - его флакончик герцог Сассекский использовал во время курса психотерапии.

Другие новости:

шоу-бизнес принцесса Диана новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:06

Бывшая невестка Елизаветы II рассказала, как ее и принцессу Диану арестовали на девичнике

23:01

Как очистить дымоход: удивительно простой способ работает безотказно

22:57

Пообещал 15 млн евро: Медведев нанял ЧВК "Вагнера" устранить министра обороны Италии - СМИВидео

22:55

Минкульт ужесточил правила выезда артистов за границу после скандала со Щегелем: что поменялосьВидео

22:53

"Фейковое и нелегитимное государство": лидер чеченцев заявил, что до распада РФ остались считанные дниВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:51

Модная стрижка 2023 неописуемой красоты, которая проста в укладке и отлично молодитФото

22:15

Путинисты "грызутся" между собой: Цыганова опустила Газманова из-за "усталости от Украины"

22:05

"Мы будем поддерживать любое решение Зеленского": в США сделали заявление по обороне БахмутаВидео

22:01

"Она мыслями и сердцем здесь": продюсер Орла и Решки заступился за Жанну БадоевуВидео

Реклама
21:20

Танки Leopard и ПВО NASAMS: новые подробности встречи в формате "Рамштайн"Видео

21:08

Кадыров признался, для чего он носит странный гаджет на пальцеВидео

21:06

Знак от Бога или обычное явление: почему на Лавре почернели кресты - ответ священникаВидео

21:02

Стало известно, что натворили Меган Маркл и Гарри в ночь после свадьбыВидео

20:27

Миллионер предложил 100 000 долларов соседке в самолете за "безобидный" поступок, но она отказалась

20:27

Что нужно носить в сумке для привлечения денег: талисманы для каждого

20:23

"Там не бомбят": футболист сборной России огорошил заявлением об УкраинеВидео

20:05

Дочь путиниста Машкова рассказала про тюремный срок: "Вы уже знаете, что нет жизни без свободы"

19:56

Гордость и позор СССР: что подмешивали в сметану и мороженое в советском союзе

19:48

Адские бои за Бахмут: Череватый назвал настоящую задачу ВСУВидео

19:21

Танки, ПВО и боеприпасы: Украина получит мощную помощь от Запада - все подробности "Рамштайн 10"Видео

Реклама
19:20

Кадыров очень страдал, когда его отстранили от Путинамнение

19:17

Пенсия не менее 8 тысяч гривен: после индексации у пенсионеров будут новые выплатыВидео

18:50

"Он мой учитель": запроданка Ани Лорак рассказала о своем возлюбленном-иностранцеВидео

18:46

Безумное везение накроет с головой: три знака зодиака в ближайшие дни сорвут золотой кушВидео

18:40

5 вещей, которые нельзя делать на кладбище, чтобы не навлечь беду

18:27

Бывшая жена Меладзе рассказала про родного мужчину в зоне боевых действий в УкраинеВидео

18:21

Как спасти подгоревшую гречку: получится невероятно вкусное блюдо

18:20

Скандал вокруг Лавры: Папа Римский потребовал уважать людейВидео

18:15

Обогнал Джонсона и Трампа: сеть взорвалась мемами на политика с самой забавной прической

17:51

"Вот вам система коллективной безопасности": Жданов назвал способ закончить войнуВидео

17:42

Оторвало ногу и кусок плоти: 21-летний военный из последних сил выполз из горящей машиныВидео

17:40

В Латвии сделали странное заявление о вступлении Украины в НАТОВидео

17:19

Волонтеры "Украинской команды" и Владимир Кличко передали дроны бойцам 204-го батальона

17:08

Жена и сын не дождались домой: оккупанты убили воина с ПолтавщиныВидео

16:53

Ворвется настоящее лето: синоптики дали жаркий прогноз для УкраиныВидео

16:51

Ему было всего 20 лет: под Бахмутом в бою с "вагнеровцами" трагически погиб молодой защитникВидео

16:36

Соседи будут завидовать урожаю: как правильно добавлять золу при посадке картофеляВидео

16:36

Как приготовить манку на молоке: вкус детства напомнит о беззаботностиВидео

16:21

Почему от кофе "разрывается" голова: невролог назвала 5 основных причинВидео

16:08

"Мир наизнанку. Колумбия": Дмитрий Комаров покажет, как ищут самые дорогие изумруды в мире

Реклама
16:06

В США сделали "втык" русскому послу за сбитый над Черным морем американский беспилотникВидео

15:56

Она была ранена в шею, а ему изрешетило живот: женщина на себе вытащила любимого из-под обстрелаВидео

15:41

Кадыров хочет передать власть сыну: Маломуж рассказал, когда чеченский диктатор пойдет на пенсиюВидео

15:39

Почему 16 марта нельзя выносить мусор: приметы и запреты дняВидео

15:36

"РФ сделает нестандартный удар": астролог рассказал об угрозе для Зеленского, правительства и ВСУВидео

15:07

Макс Чмерковский ответил, почему нельзя считать предательницу Денисову "сбежавшей в РФ"Видео

14:53

Тесто быстро замешали и готово: самый вкусный, воздушный и быстрый кулич на Пасху 2023 - рецептВидео

14:41

Цена на лук в Украине достигли сумасшедшей отметки: все идет к дефициту

14:41

Какая вы мама для своего малыша: точный и простой психологический тест по картинкеВидео

14:32

Певец Дарвин признался, почему ему больно за предательство запроданки Ани ЛоракВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять