Бывшая невестка Елизаветы II рассказала, как ее и принцессу Диану арестовали на девичнике

Сара Фергюсон навсегда запомнит эту маленькую шалость, из-за которой британские полисмены задержали ее и леди Ди.

Сара Фергюсон и принцесса Диана были арестованы на девичнике / instagram.com/sarahferguson15

Британская писательница и общественная деятельница, бывшая невестка королевы Елизаветы II (экс-супруга принца Эндрю), Сара Фергюсон была близкой подругой принцессы Дианы. Девушки познакомились еще до того, как стали частью британской королевской семьи, и пронесли свою близкую связь до самой трагической смерти леди Ди.

На днях Ферги побывала в гостях на шоу Келли Кларксон, где рассказала забавную историю о том, как ее и Диану арестовала британская полиция. Это произошло в 1986-ом году, когда Королева Сердец еще была замужем за принцем Чарльзом, а Фергюсон - только готовилась начать свой путь, как герцогиня Йоркская.

Ферги вспомнила, что на ее девичнике они нарядились женщинами-полицейскими, и отправились в ночной клуб. Там их арестовали настоящие полицейские за то, что они изображали из себя хранителей правопорядка.

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"Это было необычно, потому что мы пришли в ночной клуб. Конечно, мне хотелось пойти в ночной клуб с принцессой Уэльской. Мы сели, и к нам подошел официант и сказал: "Извините, это членский клуб. И мы здесь не обслуживаем полицейских", - со смехом рассказала герцогиня Йоркская.

Также она раскрыла еще одну забавную деталь - пока они с леди Ди сидели в полицейской машине, в ожидании, пока полисмены установят их личности, принцесса Диана нашла в автомобиле пачку чипсов с беконом, и стала с аппетитом их уплетать. Полицейский был очень возмущен этим фактом, и даже прикрикнул на нее, что ей нельзя этого делать.

Ранее стало известно, что любимое украшение принцессы Дианы, кулон в виде креста с бриллиантами Attallah Cross, было продано с аукциона - за космическую сумму его приобрела Ким Кардашьян.

Также принц Гарри, младший сын леди Ди, раскрыл, каким был любимый парфюм Королевы Сердец - его флакончик герцог Сассекский использовал во время курса психотерапии.

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