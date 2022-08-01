"Бывшая до сих пор живет с Потапом": Позитив рассекретил, где сейчас его экс-супруга

Алексей Завгородний, Анна Андрийчук и Потап / instagram.com/annchuk, instagram.com/realpotap

Весной 2021 года украинский певец Алексей 'Позитив' Завгородний сообщил, что уже около года не живет со своей супругой, дизайнеркой Анной Андрийчук. Пара развелась и сейчас редко поддерживают связь.

Примечательно, что Позитив и Андрийчук парами дружили с Потапом и Настей Каменских. С началом полномасштабной войны в Украине Завгородний остается в стране, а его друзья, которые за несколько дней до вторжения уехали на отдых в Испанию, не спешат возвращаться на родину.

К ним переехала и бывшая жена Позитива, Анна. В интервью для Славы Демина Завгородний ответил, где сейчас находится его экс-супруга.

- Твоя бывшая до сих пор живет с Потапом и Настей?

- Насколько я знаю, так у них случилось, они переехали большой семьей. Я не буду врать, я не знаю, но я знаю точно, что она с ними тоже уехала, а также ее братик и сестренка, ее мама уехали, тоже с ними туда, в Испанию, - рассказывает Поизитив.

Ранее стало известно, что от запроданки Ани Лорак сбежал любовник. Один из продюсеров намекнул, что артистку бросили из-за ее финансового положения, которое резко ухудшилось во время войны.

Певицу украинского происхождения Наташу Королеву, которая так же, как и Лорак, игнорирует войну в Украине в страхе потерять кормушку в РФ, раскритиковали за поездку в США.

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