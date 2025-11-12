"Был рад": известный артист рассказал, где служит после мобилизации

В августе Александр Кварта был мобилизован сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Александр Кварта рассказал, где служит после мобилизации / коллаж: Главред, фото: instagram.com/avkvarta

Вы узнаете:

Где сейчас служит Александр Кварта

Продолжает ли певец заниматься своей профессиональной деятельностью

Украинский композитор и певец Александр Кварта, которого мобилизовали в конце августа в Вооруженные силы Украины, 12 ноября в Instagram рассказал, что сейчас служит в составе Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого.

"Продолжаю заниматься своей профессиональной деятельностью в составе отдельной президентской бригады. Был рад петь вместе с Do diez Band в благотворительном концерте", – написал артист. видео дня

25 августа Кварта рассказал, что был мобилизован сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки.

"Для того чтобы приблизить победу, вместе с моими побратимами, друзьями, бойцами сейчас я прохожу обучение в рядах ВСУ. На радость всем, кто писал, почему я не в окопе, знайте: я уже почти в окопе. Я из соображений ТЦК стал полезнее в рядах ВСУ – не перекрывая волонтерские сборы, а с автоматом в руках и в окоп", – заявил певец.

В конце сентября артист рассказал, что находится на учениях и проходит базовую общевойсковую подготовку.

О персоне: Александр Кварта Александр Кварта - украинский артист, который стал известным благодаря участию в различных талант-шоу. Его харизматичность и особый музыкальный стиль, в частности, в песне "Сеньорита, я влюблен", сделали его популярным певцом в Украине и за ее пределами.

