"Был рад": известный артист рассказал, где служит после мобилизации

Вы узнаете:
- Где сейчас служит Александр Кварта
- Продолжает ли певец заниматься своей профессиональной деятельностью
Украинский композитор и певец Александр Кварта, которого мобилизовали в конце августа в Вооруженные силы Украины, 12 ноября в Instagram рассказал, что сейчас служит в составе Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого.
"Продолжаю заниматься своей профессиональной деятельностью в составе отдельной президентской бригады. Был рад петь вместе с Do diez Band в благотворительном концерте", – написал артист.видео дня
25 августа Кварта рассказал, что был мобилизован сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки.
"Для того чтобы приблизить победу, вместе с моими побратимами, друзьями, бойцами сейчас я прохожу обучение в рядах ВСУ. На радость всем, кто писал, почему я не в окопе, знайте: я уже почти в окопе. Я из соображений ТЦК стал полезнее в рядах ВСУ – не перекрывая волонтерские сборы, а с автоматом в руках и в окоп", – заявил певец.
В конце сентября артист рассказал, что находится на учениях и проходит базовую общевойсковую подготовку.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что участницу романтического реалити "Холостяк-14" Диану Зотову, которую Тарас Цимбалюк вернул на проект в четвертом выпуске, заметили на улицах Тбилиси. В Threads появились фотографии девушки в свадебном платье, что вызвало волну обсуждений.
Также певица Екатерина Бужинская получила травму глаза, что требовало немедленной госпитализации. Однако певица решила не отменять концерты и выступала в темных очках. Как уточнила Бужинская, причиной воспаления стало интенсивное использование контактных линз во время гастролей.
Вас может заинтересовать:
- Звезда фильма "Брюс Всемогущий" умерла в хосписе — названа причина смерти
- С повязкой на глазу: Екатерина Бужинская попала в больницу
- "В таком возрасте": Алла Пугачева приняла неожиданное решение
О персоне: Александр Кварта
Александр Кварта - украинский артист, который стал известным благодаря участию в различных талант-шоу. Его харизматичность и особый музыкальный стиль, в частности, в песне "Сеньорита, я влюблен", сделали его популярным певцом в Украине и за ее пределами.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред