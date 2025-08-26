Укр
"С автоматом в руках и в окоп": Александр Кварта присоединился к ВСУ

Элина Чигис
26 августа 2025, 09:51
Александр Кварта пополнил ряды ВСУ.
Александр Кварта
Александр Кварта - новости / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александр Кварта

Кратко:

  • Александр Кварта присоединился к ВСУ
  • Что он сказал поклонникам

Украинский известный композитор и певец Александр Кварта стал военнослужащим и сейчас проходит обучение.

На своей странице в Instagram Кварта показался в военной форме и обратился к поклонникам, стоя в палатке.

видео дня

"Для того, чтобы приблизить победу, вместе с моими побратимами, друзьями, бойцами сейчас я прохожу обучение в рядах ВСУ. На радость всем, кто писал, почему я не в окопе, знайте: я уже почти в окопе", – сказал артист.

Александр Кварта обратился к поклонникам
Александр Кварта обратился к поклонникам / фото: скрин instagram.com, Александр Кварта

Также он призвал украинцев помогать закрывать сборы для нужд ВСУ, а также отметил, что был мобилизован сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Александр Кварта
Александр Кварта / фото: instagram.com, Александр Кварта

"Я из соображений ТЦК стал полезнее в рядах ВСУ – не перекрывая волонтерские сборы, а с автоматом в руках и в окоп", – добавил Кварта.

О персоне: Александр Кварта

Александр Кварта - украинский артист, который стал известным благодаря участию в различных талант-шоу. Его харизматичность и особый музыкальный стиль, в частности, в песне "Сеньорита, я влюблен", сделали его популярным певцом в Украине и за ее пределами.

