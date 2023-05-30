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Был дома с детьми: на дом популярного британского актера напал человек с ножом

Алена Кюпели
30 мая 2023, 16:22 обновлено 30 мая, 16:30
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На британского актера было совершено нападение. Теперь к Камбербэтчу запрещено приближаться.
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч оказался в суде / Instagram

Бывший шеф-повар отеля Mayfair ворвался в дом актера Бенедикта Камбербэтча и его семьи, размахивая ножом для рыбы.

По информации The Guardian, звезда "Доктора Стрэнджа" и его жена Софи Хантер и трое их маленьких детей находились в доме на севере Лондона во время инцидента.

Джек Бисселл пинком открыл железные ворота палисадника и закричал: "Я знаю, что вы переехали сюда, надеюсь, он сгорит дотла".

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34-летний мужчина, который два раза работал шеф-поваром в пятизвездочном отеле на западе Лондона в период с 2017 по 2020 год, вырвал растение из сада и бросил его в стену. Затем он плюнул на домофон и напал на него с помощью ножа для рыбы.

Бисселл скрылся с места происшествия и был арестован после того, как его ДНК была обнаружена на аппарате для внутренней связи. 10 мая в суде короны Вуд-Грин на севере Лондона он признал себя виновным в причинении уголовного ущерба.

Он был оштрафован на 250 фунтов стерлингов и получил трехлетний запретительный судебный приказ, запрещающий ему приближаться к семье и району, в котором они живут.

Обвинение сообщило суду, что перед нападением Бисселл купил две пачки питты в ближайшем магазине и сказал владельцу магазина, что собирается проникнуть внутрь и сжечь дом Камбербэтча.

Напомним, ранее британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный по роли детектива Шерлока Холмса, примет участие в правительственной программе Великобритании по предоставлению украинским беженцам жилья - Homes for Ukraine.

Ранее Камбербетч рассказал, как заботится о семье из Украины.

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Бенедикт Камбербэтч
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