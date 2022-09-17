Бугры на лице: вдова Кобзона стала жертвой пластики

Нелли Кобзон не стеснялась прибегать к "уколам красоты", но поплатилась.
Вдова почитателя "русского мира" Иосифа Кобзона Нелли никогда не скрывала, что положительно относится к уколам красоты и пластике, но поплатилась.
Впервые за длительное время она вышла в свет и поразила внешностью. На ее лице можно было разглядеть подозрительные неровности. Это особенно видно на снимках, сделанных крупным планом.
В Сети уже допустили, что эти бугры появились у Кобзон из-за неудачной омолаживающей процедуры.
Пластический хирург Лия Гавашели в комментарии российским СМИ отметила, что она стала жертвой врачебной ошибки.
"То, что мы наблюдаем на лице Нелли Кобзон, очень похоже на неудачное армирование нитями. Вдова любимого певца просто стала жертвой врачебной ошибки", - пояснила специалист.
Ранее муж путинистки и любительницы "русского мира" Наташи Королевой, стриптизер Тарзан, напугал своих поклонников свежим фото.
В частности, муж Королевой, которого его собственная теща публично признала фекалиями, показался совершенно непохожим на себя.
Также сообщалось, что певица Алла Пугачева, которая недавно вернулась в Россию из Израиля, стала жертвой пластической хирургии. По крайней мере так считает российский пластический хирург Александр Вдовин. Он считает, что у звезды наблюдаются серьезные проблемы с лицом - асимметрия в скуловой зоне.
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