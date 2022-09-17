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Бугры на лице: вдова Кобзона стала жертвой пластики

17 сентября 2022, 08:50

Нелли Кобзон не стеснялась прибегать к "уколам красоты", но поплатилась.

Нелли Кобзон
Вдова Кобзона стала жертвой пластики / скриншот

Вдова почитателя "русского мира" Иосифа Кобзона Нелли никогда не скрывала, что положительно относится к уколам красоты и пластике, но поплатилась.

Впервые за длительное время она вышла в свет и поразила внешностью. На ее лице можно было разглядеть подозрительные неровности. Это особенно видно на снимках, сделанных крупным планом.

В Сети уже допустили, что эти бугры появились у Кобзон из-за неудачной омолаживающей процедуры.

Пластический хирург Лия Гавашели в комментарии российским СМИ отметила, что она стала жертвой врачебной ошибки.

Нелли Кобзон
Нелли Кобзон / eg.ru

"То, что мы наблюдаем на лице Нелли Кобзон, очень похоже на неудачное армирование нитями. Вдова любимого певца просто стала жертвой врачебной ошибки", - пояснила специалист.

Ранее муж путинистки и любительницы "русского мира" Наташи Королевой, стриптизер Тарзан, напугал своих поклонников свежим фото.

В частности, муж Королевой, которого его собственная теща публично признала фекалиями, показался совершенно непохожим на себя.

Также сообщалось, что певица Алла Пугачева, которая недавно вернулась в Россию из Израиля, стала жертвой пластической хирургии. По крайней мере так считает российский пластический хирург Александр Вдовин. Он считает, что у звезды наблюдаются серьезные проблемы с лицом - асимметрия в скуловой зоне.

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Автор: Сергей Кущ
Иосиф Кобзон пластическая операция
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