Будущая мама Алина Гросу не смогла определить пол малыша: "Катастрофа"

Гросу решила обратиться к народной мудрости.

Алина Гросу беременна - какого пола будет первенец певицы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alina_grosu

Вкратце:

Алина Гросу ждет первенца

Певица пыталась определить пол ребенка по приметам

Неделю назад украинская певица Алина Гросу выпустила новый трек, а вместе с ним сообщила поклонникам радостную новость - она впервые станет мамой. Вопреки тому, что беременность дается артистке непросто, она с большим удовольствием относится к каждому ее этапу.

К примеру, для своего блога в Instagram Алина записала видео, в котором по народным приметам пытается определить пол будущего ребенка. "Давайте угадывать пол ребенка. Я обожаю сейчас кислое, соленое - пусть будет мальчик. Токсикоз был очень сильным, но коротким - поэтому его нет и Алиночка (и не только) может спокойно есть - мальчик. Отеки есть - девочка. Голова волнами болит, таблетки не пью и выдерживать трудно, нашла индийскую мазь - девочка. Смена эмоций - это катастрофа. Меня от слез до смеха за одну минуту - девочка. Мне постоянно холодно, а говорят, что это мальчик", - делится размышлениями Гросу.

В итоге будущая мама не пришла к какому-то конкретному решению - шансы оказались 50/50. В комментариях фанаты исполнительницы также пытались определить пол малыша по внешности Алины, но и тут мнения разделились.

Алина Гросу беременна - какого пола будет первенец певицы / фото: instagram.com/alina_grosu

О персоне: Алина Гросу Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.

Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.

Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

