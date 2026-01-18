Укр
Будущая мама Алина Гросу не смогла определить пол малыша: "Катастрофа"

Анна Подгорная
18 января 2026, 14:26
Гросу решила обратиться к народной мудрости.
Алина Гросу
Алина Гросу беременна - какого пола будет первенец певицы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alina_grosu

Неделю назад украинская певица Алина Гросу выпустила новый трек, а вместе с ним сообщила поклонникам радостную новость - она впервые станет мамой. Вопреки тому, что беременность дается артистке непросто, она с большим удовольствием относится к каждому ее этапу.

К примеру, для своего блога в Instagram Алина записала видео, в котором по народным приметам пытается определить пол будущего ребенка. "Давайте угадывать пол ребенка. Я обожаю сейчас кислое, соленое - пусть будет мальчик. Токсикоз был очень сильным, но коротким - поэтому его нет и Алиночка (и не только) может спокойно есть - мальчик. Отеки есть - девочка. Голова волнами болит, таблетки не пью и выдерживать трудно, нашла индийскую мазь - девочка. Смена эмоций - это катастрофа. Меня от слез до смеха за одну минуту - девочка. Мне постоянно холодно, а говорят, что это мальчик", - делится размышлениями Гросу.

В итоге будущая мама не пришла к какому-то конкретному решению - шансы оказались 50/50. В комментариях фанаты исполнительницы также пытались определить пол малыша по внешности Алины, но и тут мнения разделились.

Алина Гросу
Алина Гросу беременна - какого пола будет первенец певицы / фото: instagram.com/alina_grosu

Ранее Главред рассказывал о проблемах Алины Гросу с зачатием. Певица призналась, что долго не могла забеременеть, и описала свой нелегкий путь к долгожданному счастью.

Также украинская певица Наталья Могилевская приняла решение насчет старшей дочери и ее будущего до момента, как девочке исполнится шестнадцать лет.

О персоне: Алина Гросу

Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.
Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.
Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

шоу-бизнес Алина Гросу новости шоу бизнеса
17:30

Ситуация аварийная: в Киеве десятки домов без тепла, "блэкаут" до 10 часов

17:11

Суспильне отреагировало на скандал вокруг финалистки Нацотбора и ее связей с РФ

16:49

Что украинская делегация будет доказывать команде Трампа в Майами: Зеленский рассказал

