"Будет очень тебя не хватать, Боря": Максим Галкин отреагировал на смерть Бориса Моисеева

Для комика смерть Моисеева - личная боль и потеря.
Российский комик, шоумен и иноагент Максим Галкин высказался о смерти 68-летнего певца и танцора Бориса Моисеева. Для него певец был более, чем просто коллегой.
На своей странице в Instagram Галкин опубликовал фотографию артиста, снятую, очевидно, в его лучшие годы. В подписи он выражает свое восхищение Моисеевым, а также глубокое сочувствие его близким людям.
"Ушёл из жизни Борис Моисеев. Яркий артист, прекрасный человек, друг. Свободный, классный, добрый, остроумный. Будет очень тебя не хватать, Боря! Соболезнования близким!" - пишет Галкин.
Бориса Моисеева, Максима Галкина и Аллу Пугачеву связывает многолетняя и трепетная дружба. Благодаря Примадонне, которая заприметила талантливое трио Экспрессия, частью которого он был, как танцор, мир узнал о таланте Моисеева.
Ранее стало известно, что Моисеев стал испытывать и проблемы с финансами. Денег певцу не хватало на самое необходимое. Как рассказала известный адвокат и телевизионный эксперт Тамара Пухова, у Моисеева небольшая пенсия, а накоплений не было.
Летом 2022 года журналист Отар Кушанашвили рассказал, как себя чувствует тяжелобольной певец. Тогда он отметил, что Моисеев уже почти десятилетие практически парализован.
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