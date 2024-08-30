Игорь Крутой считает, что путинист Киркоров сам провоцирует скандалы.

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Филипп Киркоров сам виноват в скандалах / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov/

Композитор Игорь Крутой, который родом из Кировоградской области, но живет в стране-террористе РФ и молчит о войне, сказал, что пропутинский певец Филипп Киркоров должен быть готов получать по лицу.

Как рассказал Крутой пропагандистским росСМИ, он лично наблюдал, что происходило с Киркоровым после конфликтов.

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"Какая это нервотрепка", - отметил композитор.

Но музыкант уверен, что путинист сам выбрал такой путь и должен быть готовым ко всему.

"Но если ты такой эпатажный, то надо подготовиться к тому, что ты периодически будешь получать по лицу", - подытожил Крутой.

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Ранее путинист Киркоров опозорился перед дочерью Ани Лорак на вечеринке, посвященной Дню рождения девочки. Филипп был приглашен на праздник, так как является крестным Софии.

Также Примадонн устроил разборки на сьемках нового клипа. Причина недовольства Киркорова удивила даже его коллегу, который буквально опешил из-за мелочности певца.

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