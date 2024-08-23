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"Фурия": путинист Киркоров отреагировал на публичные издевательства дочери над ним

Элина Чигис
23 августа 2024, 11:43
87
Филипп Киркоров не запрещает дочери "хулиганить" и высмеивать его в сети.
Дети Филиппа Киркорова, Филипп Киркоров
Филипп Киркоров разрешает дочери нарушать правила / коллаж: Главред, фото: facebook.com/p/Philipp-Kirkorov-100044260682422

Российский певец Филипп Киркоров, который в восторге от страшного террористического вторжения РФ в Украину, впервые прокомментировал странное поведение своей дочери Аллы-Виктории.

Напомним, девочка записывала видео с пародиями на отца, резко отвечала подписчикам в Сети и нарушала правила в школе.

видео дня

Как заявил путинист в разговоре с пропагандистскими росСМИ, он знает о поступках Аллы-Виктории и он счастлив за нее и ему нравится, что она рвется к популярности.

"Да, она хулиганит в школе. Пусть капризничает, хулиганит. Пусть она будет фурией в детстве, а потом станет прекрасная мужняя жена, а может, художница", - сказал Киркоров.

Кто такой Филипп Киркоров?

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Ранее путинист Киркоров опозорился перед дочерью Ани Лорак на вечеринке, посвященной Дню рождения девочки. Филипп был приглашен на праздник, так как является крестным Софии.

Также Примадонн устроил разборки на сьемках нового клипа. Причина недовольства Киркорова удивила даже его коллегу, который буквально опешил из-за мелочности певца.

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