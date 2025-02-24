"Будем бороться": Максим Галкин поразил своим обращением к украинцам

Максим Галкин продолжает поддерживать Украину.

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Максим Галкин поддержал украинцев / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Вы узнаете:

Максим Галкин раскритиковал российские власти

Юморист призвал помянуть погибших на войне в Украине

Российский юморист Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, высказал свое мнение по поводу страшной даты для всех украинцев – три года полномасштабной войны.

На своей странице в соцсетях Галкин опубликовал пост, который изобразил картинкой с числом "1097".

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"Три года как Россия начала полномасштабную войну против Украины. Бесконечные дни горя и смертей, разрушенных украинских городов и изуродованной природы… Все это время я стараюсь поддерживать украинцев в их беде, пытаюсь образумить своих соотечественников… Не знаю, что писать сегодня… Где найти слова утешения и надежды? Помянем погибших, помянем павших за свою землю и будем бороться за живых", - написал юморист.

Напомним, Галкин вместе с семьей уехал из России еще в 2022 году жить в Израиль, а в стране-террористе его признали "иноагентом" из-за высказываний в сторону властей Кремля.

Максим Галкин / инфографика: Главред

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Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин не теряет надежды, что в РФ его исключат из списка иноагентов и хочет снова оспорить свой статус в стране-оккупанте. Юморист обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента.

А также Максим Галкин выступил на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Галкин еще раз показал свое отношение к украинцам, исполнив песню "Смерека". В сети появилось видео выступления артиста и стоит отметить, что Галкин уже не впервые на концертах исполняет песни на украинском языке.

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Кто такой Максим Галкин? Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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