"Будем бороться": Максим Галкин поразил своим обращением к украинцам

Вы узнаете:
- Максим Галкин раскритиковал российские власти
- Юморист призвал помянуть погибших на войне в Украине
Российский юморист Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, высказал свое мнение по поводу страшной даты для всех украинцев – три года полномасштабной войны.
На своей странице в соцсетях Галкин опубликовал пост, который изобразил картинкой с числом "1097".
"Три года как Россия начала полномасштабную войну против Украины. Бесконечные дни горя и смертей, разрушенных украинских городов и изуродованной природы… Все это время я стараюсь поддерживать украинцев в их беде, пытаюсь образумить своих соотечественников… Не знаю, что писать сегодня… Где найти слова утешения и надежды? Помянем погибших, помянем павших за свою землю и будем бороться за живых", - написал юморист.
Напомним, Галкин вместе с семьей уехал из России еще в 2022 году жить в Израиль, а в стране-террористе его признали "иноагентом" из-за высказываний в сторону властей Кремля.
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Максим Галкин - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин не теряет надежды, что в РФ его исключат из списка иноагентов и хочет снова оспорить свой статус в стране-оккупанте. Юморист обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента.
А также Максим Галкин выступил на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Галкин еще раз показал свое отношение к украинцам, исполнив песню "Смерека". В сети появилось видео выступления артиста и стоит отметить, что Галкин уже не впервые на концертах исполняет песни на украинском языке.
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Кто такой Максим Галкин?
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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