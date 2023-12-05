УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Отцу Бритни Спирс врачи отрезали ногу - СМИ

Дмитрий Видоменко
5 декабря 2023, 13:59
Отец Бритни Спирс Джейми попал в больницу с инфекцией ноги. После пяти неудачных операций врачи приняли решение об ампутации
Бритни Спирс, отец
Бритни Спирс, отец / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

71-летнему Джейми Спирсу, скандально известному отцу легендарной американской поп-певицы Бритни Спирс и ее бывшему официальному опекуну, ампутировали ногу. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на свои проверенные источники.

По информации таблоида, у Джейми была обширная инфекция одной из ног, из-за которой он на несколько недель попал в больницу. После неудачных хирургических вмешательств врачи приняли решение об ампутации. Больше деталей об операции пока никто не сообщает.

Как сообщают журналисты, в последнее время Спирс-старший жил в постоянном стрессе из-за критики в свой адрес по поводу опекунства и выхода мемуаров его знаменитой дочери, где та рассказал множество шокирующих фактов о своей семье.

видео дня

Джейми считает, что не заслужил подобного отношения, ведь в 2007 году он специально переехал в Лос-Анджелес из Луизианы, чтобы быть рядом с дочерью. Многие люди, которые тогда были вовлечены в это дело, говорили, что отец, возможно, спас вообще спас жизнь и карьеру Бритни.

Напомним, ранее стало известно, что Бритни Спирс разводится с мужем, актером и фитнес-инструктором Сэмом Асгари, через год после заключения официального брака. Причиной якобы стала неверность певицы.

После развода Бритни Спирс ушла в отрыв на странной вечеринке с пятью мужчинами - в социальных сетях появилось видео, где ей целуют и облизывают ноги, пока она позирует в полупрозрачном платье.

Другие новости про Бритни Спирс:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Бритни Спирс новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Украинцев предупреждают о дефиците электроэнергии: авария блока на ТЭС

Украинцев предупреждают о дефиците электроэнергии: авария блока на ТЭС

14:31 Украина
ЕС предлагает Украине девять гарантий безопасности: от военной помощи до ядерной безопасности

ЕС предлагает Украине девять гарантий безопасности: от военной помощи до ядерной безопасности

13:56 Украина
Российская армия захватила большую часть Марьинки, город разрушен - разведка Британии

Российская армия захватила большую часть Марьинки, город разрушен - разведка Британии

12:16 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:31

Украинцев предупреждают о дефиците электроэнергии: авария блока на ТЭС

14:25

Гороскоп на 2024 год: эти 4 знака зодиака будут зарабатывать больше всех

14:19

Удар оккупантов по Херсону: ранены четыре медика

14:03

Церковный праздник 6 декабря: что нельзя делать на святого Николая

13:59

Китайський гороскоп на завтра 6 грудня 2023: Крысе - споры, Кабану - романтика

Россия будет разжигать войны в нескольких странах, военные поражения могут запустить революцию - СнегиревРоссия будет разжигать войны в нескольких странах, военные поражения могут запустить революцию - Снегирев
13:59

Отцу Бритни Спирс врачи отрезали ногу - СМИ

13:56

ЕС предлагает Украине девять гарантий безопасности: от военной помощи до ядерной безопасности

13:47

Все не так просто: почему одни куриные яйца белые, а другие коричневые

13:46

Нужно найти 6 подарков в офисе: только самые внимательные справятся с заданием

Реклама
13:25

Украинцы вывели российский саундтрек из фильма "Слово пацана" в топы Apple MusicВидео

13:14

"Полежу, - немного устала": Амадор Лопес рассказал о последних месяцах жизни Нины Матвиенко

13:13

Ведущая "Сніданок Вихідний" Валентина Хамайко озвучила мультфильм "Перелет"

13:07

Почему нельзя говорить "вірна відповідь" и "вірне рішення": языковед объяснил ошибкуВидео

12:48

Как отмыть мутное стекло на крышках: 2 народных рецепта, которые не подведут

12:32

"Я шокирована": известная актриса поделилась, какие осложнения появились у сына после болезни

12:29

"Самый грязный рот": Джеджула набросился на бывшую

12:26

Жена докопалась: мужчина отказался от мобилизации из-за запрета супруги - что реши суд

12:23

Military English: в Шевченковском районе реализуется языковой проект в рамках перехода ВСУ на стандарты НАТО - Поповцев

12:22

Лунный календарь 6 декабря 2023: спутник предвещает ревность, зависть и даже претензии

12:16

Российская армия захватила большую часть Марьинки, город разрушен - разведка Британии

Реклама
11:59

Украина получит F-16 от Бельгии: стали известны условия и сроки

11:45

"Очень мужественно": США оценили прогресс контрнаступления ВСУ

11:40

Звезда "Иронии судьбы" Талызина пригрозила Пугачевой страшной казнью

11:35

Итоги контрнаступления ВСУ не влияют на уровень поддержки США Украины - Госдеп

11:32

Финляндия будет производить оружие для Украины: объявили план производства

11:24

Головоломка для самых хитрых и находчивых: нужно за 11 секунд найти чизбургер

11:10

Просто блистательный салат на Новый год 2024: рецепт царского блюда за 15 минутВидео

11:08

Налоги для ФОП в Украине кардинально изменят: что известно о нововведении

10:56

Блогер Волошин признался, развелся ли официально с певицей Тринчер

10:28

Оккупанты обстреляли центр Херсона: есть погибшие и раненые

10:16

"Обочины усеяны телами россиян": в ВСУ рассказали о больших потерях и тяжелых боях под Авдеевкой

10:08

В Феодосии дроны атаковали нефтебазу оккупантов: подробности ночного удара по Крыму

10:02

В Украине повысят пенсии: будет ли большой прибавка

10:02

Российские беспилотники атаковали Львовщину, есть попадание - ОВА

09:46

Все сблендерить и запечь: элементарный рецепт творожной запеканки, которую приготовить может даже ребенок

09:35

РФ готовит коварную атаку: известна возможная дата масированного обстрела Украины

09:26

"Этот пинг-понг - несправедлив": Еврокомиссия раскритиковала требования Польши

09:18

"Надеемся, что ничего не угрожает": в ГУР раскрыли состояние отравленных офицеров и жены Буданова

09:11

Гороскоп на завтра 6 декабря 2023: Скорпионам - скука, Водолеи озолотяться

08:32

Великобритания передала Украине новейшие ракеты Martlet - The Times

Реклама
08:29

ВСУ отбили утраченные позиции и атакуют вблизи Степного - ISW

08:17

Наступление ВСУ на Мелитополь: украинские бойцы истощают и уничтожают оккупантов

08:10

Нас ждет новый раунд внутренних разборокмнение

07:34

В Крыму - мощная "бавовна", прогремели около 30 взрывов: что известно

06:44

Ночная атака дронов: на Винничине прогремел взрыв

06:10

За что мы воюем?мнение

05:05

"Его остатки растают": эксперт раскрыл, сколько еще Путин будет президентом РФВидео

04:37

У Украины может появиться возможность бить ракетами по России - СМИ

03:20

"Экономика может "перегреться": чем РФ грозит увеличение расходов на оборонку

02:55

Случайное фото Пугачевой и малолетних детей Галкина попало в Сеть

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять