Отцу Бритни Спирс врачи отрезали ногу - СМИ

Отец Бритни Спирс Джейми попал в больницу с инфекцией ноги. После пяти неудачных операций врачи приняли решение об ампутации

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Бритни Спирс, отец / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

71-летнему Джейми Спирсу, скандально известному отцу легендарной американской поп-певицы Бритни Спирс и ее бывшему официальному опекуну, ампутировали ногу. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на свои проверенные источники.

По информации таблоида, у Джейми была обширная инфекция одной из ног, из-за которой он на несколько недель попал в больницу. После неудачных хирургических вмешательств врачи приняли решение об ампутации. Больше деталей об операции пока никто не сообщает.

Как сообщают журналисты, в последнее время Спирс-старший жил в постоянном стрессе из-за критики в свой адрес по поводу опекунства и выхода мемуаров его знаменитой дочери, где та рассказал множество шокирующих фактов о своей семье.

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Джейми считает, что не заслужил подобного отношения, ведь в 2007 году он специально переехал в Лос-Анджелес из Луизианы, чтобы быть рядом с дочерью. Многие люди, которые тогда были вовлечены в это дело, говорили, что отец, возможно, спас вообще спас жизнь и карьеру Бритни.

Напомним, ранее стало известно, что Бритни Спирс разводится с мужем, актером и фитнес-инструктором Сэмом Асгари, через год после заключения официального брака. Причиной якобы стала неверность певицы.

После развода Бритни Спирс ушла в отрыв на странной вечеринке с пятью мужчинами - в социальных сетях появилось видео, где ей целуют и облизывают ноги, пока она позирует в полупрозрачном платье.

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