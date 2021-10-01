Бриджертоны, Корона и прочее: Netflix запустил полностью украинскую версию

В компании говорят, что украинский стал одним из более чем тех десятков языков, на которых Netflix смотрят миллионы людей во всех уголках мира.
Популярный во всем мире сервис потокового просмотра видео Netflix запустил версию интерфейса на украинском языке. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.
Причем фильмы и сериалы сервиса будут доступны не только с оригинальным звуком и украинскими субтитрами, но и с дубляжом на украинском языке. Таким образом, украинский стал одним из более чем 30 языков, на которых Netflix смотрят по всему миру.
"Теперь много любимого контента, включая известные фильмы и сериалы Netflix, доступно на украинском языке. Наша главная цель – обеспечить лучшее обслуживание и развлекательный контент для зрителей с полным доступом к фильмам, сериалам и шоу на всех экранах, в любое время и в любом месте", – заявили в Netflix.
Сейчас среди сериалов Netflix доступны в украинском дубляже: Академия Амбрелла, костюмированный сериал Бриджертоны, комедийно-драматический сериал Сексуальное воспитание, историческая телевизионная драма Корона, научно-фантастический мультфильм Митчеллы против машин, мини-сериал Ферзевой гамбит и многие другие.
Кроме того, у Netflix появились официальные страницы на украинском в соцсетях Facebook, Instagram и на портале YouTube. Также пользователям доступен украиноязычный сервис поддержки в формате чата и голосовой связи через приложение в период с 15:00 до 23:00.
Напомним, ранее стало известно, какие шоу и сериал являются самыми просматриваемыми на Netflix в Украине.
В список вошел пятый сезон мультсериала Рик и Морти, второй сезон французского сериала Люпен, сериал Хороший доктор и несколько других.