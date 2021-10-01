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Бриджертоны, Корона и прочее: Netflix запустил полностью украинскую версию

1 октября 2021, 12:20

В компании говорят, что украинский стал одним из более чем тех десятков языков, на которых Netflix смотрят миллионы людей во всех уголках мира.

Netflix
Netflix запустил полностью украинскую версию / ua.depositphotos.com

Популярный во всем мире сервис потокового просмотра видео Netflix запустил версию интерфейса на украинском языке. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

Причем фильмы и сериалы сервиса будут доступны не только с оригинальным звуком и украинскими субтитрами, но и с дубляжом на украинском языке. Таким образом, украинский стал одним из более чем 30 языков, на которых Netflix смотрят по всему миру.

"Теперь много любимого контента, включая известные фильмы и сериалы Netflix, доступно на украинском языке. Наша главная цель – обеспечить лучшее обслуживание и развлекательный контент для зрителей с полным доступом к фильмам, сериалам и шоу на всех экранах, в любое время и в любом месте", – заявили в Netflix.

Сейчас среди сериалов Netflix доступны в украинском дубляже: Академия Амбрелла, костюмированный сериал Бриджертоны, комедийно-драматический сериал Сексуальное воспитание, историческая телевизионная драма Корона, научно-фантастический мультфильм Митчеллы против машин, мини-сериал Ферзевой гамбит и многие другие.

Кроме того, у Netflix появились официальные страницы на украинском в соцсетях Facebook, Instagram и на портале YouTube. Также пользователям доступен украиноязычный сервис поддержки в формате чата и голосовой связи через приложение в период с 15:00 до 23:00.

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Напомним, ранее стало известно, какие шоу и сериал являются самыми просматриваемыми на Netflix в Украине.

В список вошел пятый сезон мультсериала Рик и Морти, второй сезон французского сериала Люпен, сериал Хороший доктор и несколько других.

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