Карьера Меган Маркл резко взлетела к небесам в компании Netflix

Меган Маркл и принц Гарри / Reuters

Меган Маркл станет продюсером мультсериала Netflix Жемчужина (Pearl). Лента расскажет о путешествии во времени с "женской точки зрения".

Как сообщает Vanity Fair, главную роль сыграет девочка, ей 12 лет, и она очень вдохновлена историями влиятельных женщин. Пока что можно только пофантазировать, что с ней будет происходить в течении проекта.

"Команда, работающая над мультсериалом, – первоклассная, а Netflix – идеальный партнер",– восхищенно сказал кинорежиссер Дэвид Ферниш.

Над шоу работают Меган Маркл, Кэролайн Сопер, Лиз Гарбус, Дэн Коган и Аманда Рында.

Как известно, переговоры Гарри и Меган с Netflix начались постепенно - с 2019 года.

После разрыва с королевской семьей Гарри подписал контракты на документальные фильмы, а Меган - на возможность игры, озвучки и работы ведущей реалити-шоу.

Весной 2021 года Netflix объявил о запуске своего первого шоу Archewell, Heart of Invictus, где принц Гарри будет высветлять события у другого проекта, похожего на Invictus games.