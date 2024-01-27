Брэдли Купер в Лондоне подтвердил свой роман с супермоделью Джиджи Хадид

Брэдли Купер отправился на романтическое свидание с Джиджи Хадид в Лондоне. Пару впервые заметили, когда они держались за руки.

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Джиджи Хадид и Брэдли Купер официально встречаются / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

28-летняя американская cупермодель Джиджи Хадид и 49-летний актер и режиссер Брэдли Купер перестали скрывать свой роман во время поездки в Лондон ыли держащимися за руки во время свидания в Лондоне на фоне слухов об их романе. Об этом сообщает портал Page Six.

Девушка была в бежевых брюках, темно-коричневой кожаной куртке и черных туфельках-лоферах. А Купер облачился в старомодное черное пальто, камуфляжные брюки карго, кроссовки Nike и черный шарф. А дополнил свой образ звезда франшизы "Мальчишник в Вегасе" солнцезащитными очками и синей клетчатой шапочкой.

К слову, Джиджи Хадид последний год приписывали роман с матерым ловеласом ‒ актером и режиссером Леонардо Ди Каприо. У девушки есть дочь Хай от предыдущих отношений с певцом Зейном Маликом. А у Купера есть дочь Леи от другой супермодели ‒ Ирины Шейк.

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Напомним, ранее стало известно, что легендарный 59-летний голливудский актер Джонни Депп расстался с 37-летней адвокатессой Джоэль Рич.

Позднее сообщалось о том, что экс-жена Деппа, актриса Эмбер Херд была признана судом виновной в клевете, которая повлекла за собой последствия для жизни и карьеры Джонни. За свое преступление она обязана выплатить крупный штраф.

Позже стали известны условия, при которых Джонни Депп готов "простить" своей бывшей жене Эмбер Херд многомиллионную компенсацию в качестве возмещения ущерба.

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