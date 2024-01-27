УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
  1. Главная
  3. Stars

Брэдли Купер в Лондоне подтвердил свой роман с супермоделью Джиджи Хадид

Дмитрий Видоменко
27 января 2024, 03:50
Брэдли Купер отправился на романтическое свидание с Джиджи Хадид в Лондоне. Пару впервые заметили, когда они держались за руки.
Хадид, Купер
Джиджи Хадид и Брэдли Купер официально встречаются / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

28-летняя американская cупермодель Джиджи Хадид и 49-летний актер и режиссер Брэдли Купер перестали скрывать свой роман во время поездки в Лондон ыли держащимися за руки во время свидания в Лондоне на фоне слухов об их романе. Об этом сообщает портал Page Six.

Девушка была в бежевых брюках, темно-коричневой кожаной куртке и черных туфельках-лоферах. А Купер облачился в старомодное черное пальто, камуфляжные брюки карго, кроссовки Nike и черный шарф. А дополнил свой образ звезда франшизы "Мальчишник в Вегасе" солнцезащитными очками и синей клетчатой шапочкой.

К слову, Джиджи Хадид последний год приписывали роман с матерым ловеласом ‒ актером и режиссером Леонардо Ди Каприо. У девушки есть дочь Хай от предыдущих отношений с певцом Зейном Маликом. А у Купера есть дочь Леи от другой супермодели ‒ Ирины Шейк.

видео дня

Напомним, ранее стало известно, что легендарный 59-летний голливудский актер Джонни Депп расстался с 37-летней адвокатессой Джоэль Рич.

Позднее сообщалось о том, что экс-жена Деппа, актриса Эмбер Херд была признана судом виновной в клевете, которая повлекла за собой последствия для жизни и карьеры Джонни. За свое преступление она обязана выплатить крупный штраф.

Позже стали известны условия, при которых Джонни Депп готов "простить" своей бывшей жене Эмбер Херд многомиллионную компенсацию в качестве возмещения ущерба.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Брэдли Купер Джиджи Хадид новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

РФ с задержкой передала список пассажиров Ил-76: 65 военных должны были вернуть - Коордштаб

РФ с задержкой передала список пассажиров Ил-76: 65 военных должны были вернуть - Коордштаб

23:40 Украина
"Драконовские методы": подполковник хочет мобилизовать всех женщин и мужчин от 18 лет

"Драконовские методы": подполковник хочет мобилизовать всех женщин и мужчин от 18 лет

23:13 Украина
В Украину влетает циклон: погода будет удивлять на выходных

В Украину влетает циклон: погода будет удивлять на выходных

21:40 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

05:30

Головоломка для тех, у кого зрение ястреба: надо за 4 секунды найти букву Y

04:40

Как можно заразиться ВИЧ: мифы и реальные способы инфицирования

03:50

Брэдли Купер в Лондоне подтвердил свой роман с супермоделью Джиджи Хадид

03:15

"Можем ждать любых сюрпризов": эксперт оценил, получит ли Украина Taurus

02:30

Вы пользовались дезодорантом неправильно: врач назвала неожиданную причину

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

01:30

Вероятность войны РФ с НАТО: в Раде рассказали о военных приготовлениях ФРГ

00:26

Россияне жалеют, что зашли в Крохмальное: Фитьо рассказал, как ВСУ выиграли позиции

26 января, пятница
23:55

Только единицы за 8 секунд угадают, что не так на картинке: загадка для самых сообразительных

23:40

РФ с задержкой передала список пассажиров Ил-76: 65 военных должны были вернуть - Коордштаб

Реклама
23:13

"Драконовские методы": подполковник хочет мобилизовать всех женщин и мужчин от 18 лет

22:54

Жажду власти Путина не утолить: РФ не упустит шанса напасть на НАТО - разведка Германии

22:54

Пугачева прокомментировала видео маленькой украинки, которая готовит национальные блюдаВидео

22:35

Для чего нужно спать ночью: врач раскрыл главный секрет молодости и долголетия

22:29

Сложно ходить: предательница Асти обратилась к поклонникам

21:40

В Украину влетает циклон: погода будет удивлять на выходных

21:30

Оккупантов бросят в Украине: нардеп рассказал, выведет ли РФ войска в 2024 году

21:22

Сертификаты военнообязанных: в Украине внедрят новый документ

21:08

"Это вероятный сценарий": война может перейти в стадию заморозки - дипломат

20:55

Знают единицы: почему на самом деле опасно пить кофе на голодный желудок

19:56

Оккупанты атакуют приграничье Харьковщины в ближайшие недели - Генштаб Эстонии

Реклама
19:43

Непогода накроет всю страну: где синоптики объявили 3 уровень опасности

19:32

"Операція "Єдність 2: Новорічний салют": первая партия FPV-дронов готовится к отправке

19:28

Лунный календарь на 27 января: почему в этот день опасно жениться

19:28

Конец войны в 2024 году: в Раде дали тревожный прогноз о ходе боевых действий

19:28

ВПЛ в Украине останутся без выплат с 1 марта: кого коснется

19:10

Кто мог сбить Ил-76 вблизи Белгорода?мнение

19:05

Из белорусов делают "зомби": армия готова к вторжению в Украину - оппозиционер

18:59

Оккупантов хотят перебросить на границу с Украиной, речь идет о 3 областях РФ - ГУР

18:32

Новый закон о мобилизации: в Раде рассказали, когда примут решение

18:23

27 членов ЕС дали согласие: Шмыгаль заявил о крайне важной помощи для Украины

18:15

"Шли в атаку, как в последний раз": пресс-офицер рассказал, как ВСУ "покрошили" оккупантов

18:10

В 2024-м война не закончится, но будет иной, так как Украина получит неожиданное оружие – ЯременкоЭксклюзив

18:07

Яблоки в молодости, яйца в зрелости: что надо есть, чтобы дожить до долголетия

17:56

Наступление по всему фронту: в ГВА рассказали о переломе в боях за Авдеевку

17:52

Экс-жена Узелкова удивила признанием про измены боксераВидео

17:47

В Украине могут разрешить бронировать от армии за деньги: при каких условиях

17:44

В Украину идет весеннее потепление: синоптик назвала дату прихода тепла

17:30

Ведущего "Холостяка" остановили представители военкомата: что было дальше

17:24

Куда девать ненужную одежду: советы для кошелька и благополучия дома

17:17

"Работаем с китайской стороной": Украина пригласила Си Цзиньпина на мирный саммит

Реклама
17:04

Как сделать свой образ дорогим: 10 советов от стилиста

16:54

РФ "прогрызает" оборону: в Авдеевке оккупанты выдавили ВСУ из двух опорников

16:42

Девушка из Тернополя выиграла "Мисс Япония": Каролина рассказала о дискриминацииВидео

16:19

"Не вытягиваем без женщин": депутат призвала мобилизовать женщин в армию

15:55

Крушащий удар "дронов СБУ": в РФ остановлена работа крупнейшего завода

15:54

Баллистика из Северной Кореи: РФ била по Киеву новыми ракетами – СМИ

15:44

О ком нужно обязательно думать 27 января: 3 запрета, которые нельзя нарушать

15:37

МОУ о реформе системы питания: "Военные должны забыть о проблемах с качеством и недовозом"

15:33

Говорили об Авдеевке и Купянске: Зеленский раскрыл детали важной Ставки

15:27

БФ молодежной инициативы "Надия" с партнерами приобрел уже вторую "искусственную почку" для госпиталя на передовой

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Праздники
Великий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздник
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять