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Брэд Питт ответил на осеорбления сына

Алена Кюпели
22 ноября 2023, 14:58
Брэд Питт
Брэд Питт / https://ua.depositphotos.com/

Скандальные отношения звездной голивудской пары Анджелины Джоли и ее бывшего мужа Брэда Питта продолжают "лихорадить" общественность, а также их общих детей.

На днях большой резонанс вызвал пост 3-годичной давности приемного сына пары - Пакса. Там он всячески обвиняет отца и называет его "засранцем". Он также отмечает, как сильно от его действий пострадала их семья.

В то же время, по информации британского таблоида Sun, ближайшее окружение 59-летнего Питта назвало эти обвинения "удручающей" клеветой.

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Один из близких друзей оскароносного актера рассказал: "Брэд очень уважает всех своих детей, и мне грустно видеть, как это затягивается.

"Прискорбно видеть, что Брэда изображают каким-то "плохим человеком", хотя это далеко от истины. Он предпочитает хранить достойное молчание, и это говорит о многом", - добавил он.

Но другие источники утверждают, что половина его детей вообще его не видят.

У Брэда и бывшей жены Анджелины, 48 лет, шестеро детей: они усыновили Пакса, Мэддокса, которому сейчас 22 года, и Захару, 18 лет, а также есть биологические дети Шайло, 17 лет, и 15-летние близнецы Нокс и Вивьен.

С тех пор, как злополучный рейс положил конец их громкому браку в шоу-бизнесе, Брэд изо всех сил пытается исправить нанесенный ужасный ущерб.

Напомним, ранее Анджелина Джоли возобновила свое заявление о том, что актер наносил телесные повреждения ей и детям. Источник утверждает, что во время совместного полета на частном самолете супругов с детьми, Питт накинулся на одного из них, и пытался задушить. Другой ребенок получил удар в лицо.

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