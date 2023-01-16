Бразильский ангел Victoria’s Secret показала стойку на голове в откровенном бикини

Изабель Гулар продемонстрировала сложный акробатический трюк у кромки басейна.

Изабель Гулар в одном бикини встала на голову / instagram.com/izabelgoulart

Бразильская супермодель, одна из ангелов Victoria’s Secret, одна из самых красивых женщин по версии журнала People (2007) Изабель Гулар в юности страдала от насмешек сверстников - из-за ее худощавого телосложения и высокого роста ее называли жирафом.

Кто бы мог подумать, что нескладный бразильский подросток уже в 14 лет начнет успешную карьеру манекенщицы и фотомодели. Теперь Гулар по праву считается одной из самых привлекательных женщин наравне с общепризнанными красавицами.

Сейчас Изабель уже 38 лет, но ее внешний вид до сих пор будоражит воображение. К тому же к демонстрации своей красоты она подходит с завидной изобретательностью. Например, на своей странице в Instagram среди праздничных постов она показала, как с легкостью становится на голову, и болтает в воздухе ножками.

Сложный акробатический трюк Гулар выполнила у бассейна в открытом бикини. Блики от воды и солнечные лучи ярко мерцают на загорелой, безупречной чистой и подтянутой коже модели.

"Тело от Изы 2023. Концентрация! Преданность! Мотивация!! Вперед!!!", - подписала свои гимнастические упражнения манекенщица.

Ранее американская модельер китайского происхождения 73-летняя Вера Вонг похвасталась идеальным телом и стройными ножками в белоснежном купальнике у бассейна.

Также снимками в своем соблазнительном новогоднем наряде поделилась немецкая супермодель, культовая фэшн-икона 90-ых Клаудия Шиффер - на них "немецкая Барби" засветила пышные полукружья грудей.

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